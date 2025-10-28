تسریع در اصلاح اقتصاد برق با مشارکت سرمایه های خرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یزدان رضایی در میزگرد حاشیه ای بیست و نهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق اظهار داشت: برخی از مصرف کنندگان برق که خود تولید کننده انرژی نیز هستند در واقع مصرف کننده دائم نیستند و به عنوان مثال دو روز در هفته مصرف دارند و از شبکه توزیع برق نیز فاصله دارند به همین علت این انتظار وجود دارد که این دسته از مشترک‌ان به شبکه برق متصل و از ظرفیت تولید انرژی در این بخش استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصول اصلاح اقتصاد برق مشارکت سرمایه‌های خرد است، اضافه کرد: در این چهارچوب، یک مصرف کننده می‌تواند با راه اندازی نیروگاه خورشیدی، ظرفیت تولید حداقل ۵ کیلوواتی راه اندازی کند این در حالی است که چنین مشترکی در هفت روز هفته تمام توان تولیدش را نیاز ندارد و اگر با شبکه برق فاصله ای کمتر از دو کیلومتر داشته باشد می تواند ظرفیت آزاد تولید را به شبکه تزریق کند.

معاون اقتصادی وزیر نیرو اضافه کرد: شرکت های توزیع برق مجازند این دسته نیروگاه های خود تامین را به شبکه برق متصل کرده و کنترل دو طرفه برای آن در نظر بگیرند به طوری که در ایامی که مصرف ندارد برق تولیدی را به شبکه ارائه کند.

رضایی همچنین با تاکید بر این که بخش توزیع برق از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است که با تمامی آحاد جامعه ارتباط دارد برگزاری کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق را فرصتی ارزنده برای تبادل تجربه و دانش دانست و افزود: در کنفرانس امسال شاهد رشد قابل ملاحظه تعداد مقالات ارائه شده و همچنین پذیرفته شده بودیم و امید می رود خروجی این رویداد به سوی اصلاح هرچه بیشتر شرایط و رفع ناترازی های بخش انرژی برق باشد.

