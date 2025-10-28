تا پایان سال ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران وارد مدار می شود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: با وجود اینکه استان تهران وسعت زیادی دارد، بیش از ۹۹ درصد نیروگاههای خورشیدی استان در حال اجرا هستند و در مجموع نزدیک به ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه یا در حال ساخت است یا مراحل کلنگزنی را طی میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در حاشیه بازدید از غرفههای بیستونهمین کنفرانس بینالمللی شبکههای توزیع نیروی برق کشور، از جهش چشمگیر استان تهران در توسعه نیروگاههای خورشیدی و اقدامات گسترده در حوزه مدیریت مصرف انرژی خبر داد.
حسن بکلو با اشاره به روند توسعه پروژههای خورشیدی در استان تهران گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی یا در حال ساخت است یا مراحل کلنگزنی را طی میکند. در هفته گذشته پروژهای با ظرفیت ۵۰ مگاوات کلنگزنی شد و حدود یک ماه قبل تر هم پروژه ۳۵۰ مگاواتی دیگری آغاز شد.
وی در تشریح جزئیات پروژههای این شرکت افزود: نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی ورامین آغاز به کار کرده، همچنین یک پروژه ۵۰ مگاواتی در قرچک و یک پروژه ۷۵ مگاواتی در شهرک صنعتی شمسآباد با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و ساتبا در حال احداث است. علاوه بر این سایت دیگری به ظرفیت۳۲ مگاوات نیز در دست ساخت قرار دارد.
وی با اشاره به روند روبهرشد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرحها، تا پایان سال حداقل ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان تهران وارد مدار شود.
حسن بکلو با تأکید بر نقش دانش و پژوهش در پیشرفت صنعت برق گفت: در راستای موضوع رفع ناترازی و مدیریت مصرف، کارهای پژوهشی و تحقیقاتی ارزشمندی در حال انجام است و امیدواریم با بهاشتراکگذاری دانش و تجربیات میان محققان، بتوانیم به راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت صنعت برق و کاهش مصرف انرژی، بهویژه در زمینه فناوریهای خورشیدی و نیروگاههای تجدیدپذیر، دست یابیم.