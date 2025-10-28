شریفی:
تأمین مالی ۲.۴ همتی پروژه ذوب فولاد زاگرس از بازار سرمایه انجام میشود
در نشست خبری تأمین مالی از بازار سرمایه مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک که در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، رضا شریفی مدیرعامل این مجتمع، از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه ذوب و برنامهریزی برای احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت ۱.۴ میلیون تن خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری تأمین مالی از بازار سرمایه مجتمع "فولاد زاگرس اندیمشک" با حضور رضا شریفی، مدیرعامل این مجتمع، در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد. در این نشست، مدیرعامل مجتمع ضمن تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژهها و برنامههای توسعهای این مجموعه، به پرسشهای اصحاب رسانه پاسخ داد.
رضا شریفی در ابتدای این نشست اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه فولاد زاگرس اندیمشک با هدف تولید ۴۰۰ هزار تن شمش فولادی، از سال ۱۴۰۰ بهطور رسمی آغاز شد و تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، پیشرفت فیزیکی پروژه از مرز ۷۵ درصد گذشته است.
وی افزود: در کنار پروژه ذوب و تولید شمش فولادی، طرح احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت ۱.۴ میلیون تن نیز در دستور کار قرار دارد که اجرای آن نیازمند تأمین مالی مناسب از مسیر فاینانس خواهد بود.
تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
شریفی با اشاره به اهمیت تأمین مالی پایدار گفت: برای پروژه ذوب، تأمین مالی حدود ۲.۴ همت پیشبینی شده است. این سرمایه از طریق بازار سرمایه و با محوریت تبدیل مجتمع به شرکت سهامی عام پروژهمحور تأمین خواهد شد. در خصوص پروژه احیا مستقیم نیز تأمین مالی از محل فاینانس بینالمللی انجام میشود.
او همچنین افزود: در مسیر تبدیلشدن به شرکت سهامی عام پروژه، بخش عمده اقدامات انجام شده است و امیدواریم مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به یکی از پیشرانهای بازار سرمایه در حوزه معدنی و فولادی کشور تبدیل شود.
فناوری، تجهیزات و همکاریهای بینالمللی
مدیرعامل مجتمع درباره فناوریهای مورد استفاده توضیح داد: تکنولوژی واحد ذوب کاملاً خارجی است و بخش اعظم تجهیزات مورد نیاز آن در کشورهای آلمان و ایتالیا ساخته شده است. حدود ۹۰ درصد این تجهیزات تکمیل و آماده انتقال به داخل کشور هستند و با حمایت وزارت صمت در زمینه تخصیص ارز، امیدواریم واردات آنها بهزودی انجام شود.
او ادامه داد: در طراحی این واحدها از سیستمهای ترکیبی هواخنک و آبخنک استفاده شده است که موجب کاهش چشمگیر مصرف آب نسبت به استانداردهای فعلی کشور میشود. همچنین در واحد احیاء، در صورت فراهمشدن بسترهای لازم، امکان استفاده از فناوریهای جدید مبتنی بر گاز هیدروژن و حرکت به سمت فولاد سبز وجود دارد؛ هرچند این مسیر نیازمند حمایتهای ویژه دولت و سرمایهگذاریهای سنگین است.
نگاه به بازار داخلی و صادراتی
شریفی درباره بازار فروش محصولات گفت: با توجه به وجود کارخانجات نورد فعال در شهر اندیمشک، هیچ نگرانی بابت فروش شمش تولیدی نداریم. حتی پیش از آغاز تولید، برخی واحدهای نوردی با ما تفاهمنامه خرید ششماهه و یکساله امضاء کردهاند.
وی در ادامه افزود: هرچند اولویت ما تأمین نیاز داخل کشور است، اما در صورت فراهمشدن شرایط، برنامهریزی لازم برای حضور در بازارهای صادراتی، بهویژه بازار عراق در شمال و جنوب این کشور، صورت گرفته است.
منابع آب و مسائل زیستمحیطی
مدیرعامل مجتمع در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پایداری منابع آب اشاره کرد و گفت: تمهیدات لازم جهت تأمین آب پایدار واحدهای ذوب و احیای مستقیم از محل پساب شهری اندیشیده شده و هیچگونه استفادهای از آبهای زیرزمینی در کارخانجات این مجتمع نخواهیم داشت.
در پایان نشست، مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک تأکید کرد: هدف ما اجرای پروژهای مدرن، کممصرف و منطبق با استانداردهای جهانی است. با همت تیم مدیریتی، همراهی وزارت صمت و حمایت بازار سرمایه، امیدواریم این پروژه نه تنها برای شهرستان اندیمشک، بلکه برای استان خوزستان و کل کشور منشأ اثر و اشتغال باشد.