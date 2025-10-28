وضعیت خاموشی به مردم بستگی دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه جانبی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق اظهار داشت: در صنعت برق شاهد یک همگرایی ملی برای افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌‌یازی مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش های مختلف به ویژه توزیع برق هستیم که در کنفرانس امسال، نمود این توانمندی و همگرایی ملی مشهود است.

وی افزود: وضعیت خاموشی تابع مصرف است و اگر مردم همچنان مانند گذشته با صنعت برق همکاری کنند خاموشی نخواهیم داشت.

وزیر نیرو ادامه داد: امسال انشالله وضعیت مان در زمستان خیلی بهتر خواهد بود چراکه ذخایر سوخت نیروگاهی بسیار مطلوب‌تر از سال گذشته است‌.

علی آبادی اتحاد و برادری و وفاقی که بین همه ایجاد شده را خبر خوب توصیف کرد و گفت: این چشم دشمنان را کور کرده و کاستی ها را جبران می کند.

وزیر نیرو همچنین ادامه داد: اوضاع در صنعت برق هم خوب است و پیش می رویم و تلاش می کنیم و امید است با همکاری مردم این تلاش نتیجه بخش شود.

علی آبادی خاطرنشان کرد: از تابستان به خوبی عبور کردیم و انشاءالله وضعیت بهتر هم خواهد شد و طرح‌ها به ثمر خواهد نشست.

وی گفت: طرح‌های مختلفی در تولید و مصرف داریم و تلاش می کنیم مدیریت و حکمرانی در صنعت آب و برق حاکم شود.

وزیر نیرو ادامه داد: هدف گذاری‌ها بزرگ طراحی شده تا به آنها برسیم البته مشکلات هم وجود دارد.

علی آبادی افزود: امیدواریم امسال ۳ هرار مگاوات ذخیره ساز بسازیم و بتوانیم شبکه را هوشمند کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه کنتورهای هوشمند قرار است کار بزرگی انجام دهیم و برنامه ریزی کردیم ظرفیت موجود را به ۱۰ میلیون دستگاه نزدیک کنیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در انرژی‌های تجدیدپذیر با ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه به استقبال تابستان ۱۴۰۵ خواهیم رفت.

علی آبادی گفت: امید است بخش بخار نیروگاه‌ها را امسال طبق تاکید مقام معظم رهبری درخشان‌تر از گذشته کنیم و چندین پروژه در این زمینه افتتاح کردیم و ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/