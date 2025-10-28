لینک ثبت نام محصولات ایران خودرو + جزئیات
متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو تا پایان امروز فرصت دارند تا جهت انتخاب خودرو در طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو تا امروز ۶ آبانماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ikcosales.ir ثبتنام کنند و هر فرد صرفا مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است.
لینک ثبت نام محصولات ایران خودرو
این طرح فروش در قالب فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است. براساس اعلام ایرانخودرو، مراسم اولویتبندی متقاضیان واجد شرایط از طریق پایگاه خبری رسمی ایرانخودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام میشود.
محصولات عرضه شده در طرح ایران خودرو
در این دوره محصولات ریرا، پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ آلومینیومی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانهسوز، سورن XU۷P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF۷ توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه شده است.
همانند دورههای گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبتنام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.