خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لینک ثبت نام محصولات ایران خودرو + جزئیات

لینک ثبت نام محصولات ایران خودرو + جزئیات
کد خبر : 1706129
لینک کوتاه کپی شد.

متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو تا پایان امروز فرصت دارند تا جهت انتخاب خودرو در طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو تا امروز ۶ آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ikcosales.ir ثبت‌نام کنند و هر فرد صرفا مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است.

لینک ثبت نام محصولات ایران خودرو

این طرح فروش در قالب فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است. براساس اعلام ایران‌خودرو، مراسم اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط از طریق پایگاه خبری رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام می‌شود.

محصولات عرضه شده در طرح ایران خودرو

در این دوره محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ آلومینیومی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، سورن XU۷P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF۷ توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه شده است.

همانند دوره‌های گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبت‌نام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ