صدور مجوز ورود ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون به کشور
رئیس کل گمرک ایران گفت: مجوز ورود حدود ۶۰۰ دستگاه از کشندهها و کامیونهای بلاتکلیف به کشور که سال ۱۴۰۳ وارد ترکیه شده بود، صادر شده است.
به گزارش ایلنا، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، درباره وضعیت کامیونهای ایرانی موجود در ترکیه و روند تعیین تکلیف آنها گفت: پس از ابلاغ دولت در شهریورماه، وزارت صمت و گمرک مسئول شناسایی کامیونهای ایرانی در خاک ترکیه شدند؛ ما با رئیس کل گمرک ترکیه جلسه وبیناری داشتیم و خواستیم لیست شاسیهای وارد شده از اروپا به خاک ترکیه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کنند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴۷۲ دستگاه شاسی اعلام شده که پس از بررسیهای کارشناسی در سازمان توسعه تجارت، حدود ۶۰۰ دستگاه تایید و به دولت ارسال شد. دولت نیز بلافاصله تأیید کرد و عملیات ورود آنها به کشور آغاز شده است.
عسگری ادامه داد: برای کامیونهای باقیمانده نیز اسناد مربوطه جمعآوری و مقرر شد مدیر گمرک بازرگان با طرف مقابل نشست مرزی داشته باشد.
وی افزود: من نیز نشستی وبیناری با رئیس کل گمرک ترکیه خواهم داشت تا همکاری لازم برای تسریع فرآیند انجام شود و همه کشندههای هموطنان ایرانی که در سال ۱۴۰۳ وارد خاک ترکیه شدند، تایید و تحویل مراجع شوند./ کانال گمرک در بله