وزیر نیرو:
مصرف برق تهدید نیست، فرصت است
وزیر نیرو گفت: مصرف برق تهدید نیست، فرصت است. باید بدانیم خودروی برقی حتما خواهد آمد و خود را برای استفاده حمل و نقل از برق آماده کنیم تا چالش های زیست محیطی کم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در بیست نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق با بیان اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مصرف برق رسد خواهد داشت، گفت: دنیا به سمت هوشمندسازی حرکت می کند که اقتضای آن برق است اما باید بهینه مصرف شود.
وی با بیان اینکه ما باید مردم را به مصرف برق عادت دهیم افزود: راه این نیست که به سمت استفاده از انرژی اولیه برویم؛ نفت، زغالسنگ یا چوب انرژی اولیه است و باید صرف تولید کالای با ارزش شوند و مردم به سمت استفاده از برق ترغیب شوند.
وزیر نیرو با بیان اینکه مصرف برق تهدید نیست، فرصت است، اظهار داشت: باید بدانیمخودروی برقی حتما خواهد آمد باید خود را برای استفاده حمل و نقل از برق آماده کنیم تا چالش های زیست محیطی کم شود.
علی آبادی با بیان اینکه امسال در شرایط فوق العاده در بخش آب و برق قرار داریم و سالی سخت و پیچیده بوده است، ادامه داد: توانستیم این شرایط را در تابستان با مدیریت پشت سربگذاریم.
وزیر نیرو گفت: در طول پنج سال خشکسالی متوالی، نهتنها منابع آبی کشور با افت بیسابقهای روبهرو شدند، بلکه این مسئله بهصورت مستقیم بر تولید برق نیروگاههای برقآبی و حرارتی نیز تأثیر گذاشت و برخی از واحدها را از مدار خارج کرد.
علیآبادی در باره برنامههای وزارت نیرو برای تنوعبخشی به سبد انرژی کشور ادامه داد: هرچند هنوز تا بهرهگیری از انرژیهای زمینگرمایی فاصله داریم، اما برنامه متنوعسازی نیروگاهها در دستور کار است. در این مسیر توسعه نیروگاههای اتمی، زغالسنگسوز، حرارتی و تجدیدپذیر بهصورت همزمان دنبال میشود تا وابستگی کشور به یک نوع سوخت کاهش یابد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای در دست اجرا، امکان ذخیرهسازی انرژی در منازل و ساختمانهاست؛ در آینده نزدیک، مردم قادر خواهند بود بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را ذخیره و در زمان اوج مصرف از آن استفاده کنند.
علیآبادی همچنین با تاکید بر تقویت بخش خصوصی در صنعت برق و توانمندی این صنعت در صادرات کالاهای برق به کشورها گفت: باید فضای کسبوکار در صنعت برق بهگونهای طراحی شود که برای سرمایهگذاران جذابیت کافی داشته باشد. بدون تقویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه پایدار در صنعت نیرو دشوار خواهد بود.
وزیر نیرو از تلاش برای مهار مصرف کنندگان غیر مجاز برق خبر داد و در عین حال گفت: ماینرهای مجاز باید از برق استفاده کنند.