کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق در تابستان
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: ما برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور شاهد صرفهجویی انرژی به میزان ۱۵ درصد بودهایم، که معادل تأمین برق نزدیک به ۵۰۰ هزار مشترک و یک شهر ۲ میلیون نفر بوده است. این صرفهجویی معادل اثرگذاری یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کامبیز ناظریان در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه توزیع برق با اشاره به مسئولیتهای این شرکت در تأمین برق برای ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک در شهر تهران، اظهار داشت: شرکت توزیع تهران بزرگ به عنوان نخستین شرکت توزیع برق در خاورمیانه، بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت نیرو و شرکت توانیر، با رویکرد تحول دیجیتال و هوشمندسازی، دستاوردهایی را برای اولین بار در صنعت برق کشور پیادهسازی کرده است.
وی افزود: این شرکت با حجم گستردهای از شبکههای برق، مراکز هدایت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مراکز حیاتی و حساس را در تهران تأمین میکند. یکی از این دستاوردها، راهاندازی اولین شبکه برق انرژی کشور در تهران است که با توجه به برنامههای راداری در حال انجام، نقش موثری در تصمیمسازی و تصمیمگیری بر اساس دادهکاری دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ خاطر نشان کرد: امسال این رصدخانه به عنوان قرارگاه کنترل مصرف انرژی مورد بهرهبرداری قرار گرفت. بر اساس اقداماتی که در حوزه مدیریت مصرف انجام شد، ما برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور شاهد صرفهجویی انرژی به میزان ۱۵ درصد بودهایم، که معادل تأمین برق نزدیک به ۵۰۰ هزار مشترک و یک شهر ۲ میلیون نفر بوده است. این صرفهجویی معادل اثرگذاری یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است.
ناظریان با اشاره به بهرهبرداری از اولین مجموعه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات منطبق بر GIS افزود: این رصدخانه بر اساس اطلاعات GIS به منظور ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین و ارتباط دوسویه با آنها راهاندازی شده است و میتواند به بهینهسازی مصرف انرژی کمک کند.
ویافزود : تابستان سال آینده یک میلیون کنتور هوشمند از طریق مرکز مدیریت و کنترل خواهد شد .
وی تاکید کرد: با توجه گسترده شبکه توزیع شهر تهران بالغ بر ۵۰ هزار کیلومتر در شهر تهران وجود داره حدود ۳۳ درصد از شبکه کل کشور میشود. برای همین به یک مرکز کاربردی و هوشمند در حوزه مدیریت دارایی در جهت کنترل وضعیتش تاسیسات و تجهیزات است لازم است و یکی از اقداماتی که ناشی از این حرکت انجام شد کاهش ۱۵ درصدی حوادث و اتفاقات نسبت به سال گذشته است.
ناظریان با اشاره به اینکه به زودی مراکزی افتتاح خواهند شد، افزود: اولین پارک آموزشهای تخصصی نوین صنعت توزیع برق کشور به عنوان مرجع صنعتی و دانشگاهی این مرکز ماکت پیشرفته از شبکه برق است و به عنوان یک شهر برقی شناخته می شود این مرکزی و آمادگی و قابلیت آموزش کشورهای پیشرفته دنیا است .
ناظریان تاکید کرد: مدیریت مدیریت شبکه برق شهر تهران شروع شده و از تابستان سال ۱۴۰۵ اجرایی در دستور کار قرار دارد.