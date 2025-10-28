کارکنان بانک ایران زمین از رئیس قوه قضائیه قدردانی کردند

به گزارش ایلنا،جمعی از کارکنان بانک ایران زمین در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، از اقدامات شایسته و قاطع این قوه در بازگرداندن اموال از دسترفته این بانک و احیای حقوق سپردهگذاران و کارکنان قدردانی کردند.
در این نامه با اشاره به نقش مؤثر قوه قضائیه و همراهی بانک مرکزی در احقاق حقوق عمومی و بازگرداندن اموال از تعاونیهای «مولیالموحدین» و «بهمن ایثار»، بر اهمیت این روند در بهبود وضعیت بانک و کمک به ثبات اقتصادی کشور تأکید شده است.
تأکید کارکنان بر عدالتمحوری و آیندهسازی رأی قضایی
در متن این نامه که خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضائیه نوشته شده، آمده است:«ما، جمعی از کارکنان بانک ایران زمین، در مقام متاثرین مستقیم دادنامه، لازم میدانیم مراتب قدردانی عمیق و خالصانه خود را نسبت به شخصیت، دانش، شجاعت و عدالتمحوری جنابعالی ابراز کنیم.»
کارکنان بانک در ادامه تصریح کردهاند:«دادنامه مذکور صرفاً یک تصمیم قضایی نیست، بلکه بیانیهای حقوقی، عدالتمحور و آیندهساز است که با اتکا به اصول و درک واقعبینانه از نظام بانکی، بانک ایران زمین را از حاشیه مخاطرات به مسیر احیا و پایداری بازگرداند.»
بازتاب دغدغههای معیشتی و امید به آینده
در بخش دیگری از این نامه، کارکنان با اشاره به مشکلات گذشته نوشتهاند:«در سالهای اخیر، معیشت، کرامت و امنیت شغلی ما بهدلیل زیادهخواهی و سوءمدیریت عدهای محدود – که در مقاطعی سکاندار بانک بودند – در معرض تهدید قرار گرفت و بیم از آیندهای مبهم، دغدغه دائمی ما بود.»
آنها در ادامه، رأی اخیر دادگاه را «نوآورانه و امیدآفرین» توصیف کرده و افزودهاند:«این رأی با تأکید بر جبران خسارت زیاندیدگان، شناسایی و ردیابی عواید ناشی از جرم، و هماهنگی میان نهادهای ذیربط، مسیر اجرای عادلانه حکم را گشود و معیار تازهای برای تلفیق عدالت قضایی و ثبات مالی به دست داد.»
رأی قضایی؛ الگویی برای پیوند عدالت و اقتصاد
امضاءکنندگان این نامه، رأی صادره را دارای آثار «پر خیر و برکت» برای نظام اسلامی دانسته و بر دستاوردهایی همچون پایان اضطرابهای طولانی کارکنان و خانوادههایشان، حمایت مؤثر از سپردهگذاران، و الگوسازی در پیوند عدالت کیفری با ترمیم حقوق خصوصی و تقویت ثبات اقتصادی تأکید کردهاند.
تعهد به اصلاحات و شفافیت در ساختار بانکی
کارکنان بانک ایران زمین در پایان با تجدید سپاس از رئیس قوه قضائیه، تعهد دادهاند که در مسیر اصلاحات ساختاری، کنترلهای داخلی و ارتقای شفافیت گام بردارند و در همکاری نزدیک با بانک مرکزی و مراجع نظارتی، از حقوق سپردهگذاران و سهامداران صلاحیتدار صیانت کنند.
در پایان نامه آمده است:«ما بر آنیم که منافع عمومی و ملی را بر منافع شخصی مقدم دانسته و در اجرای کامل دادنامه و تحقق اهداف عدالتمحور نظام بانکی کشور، نهایت اهتمام خود را بهکار گیریم.»
