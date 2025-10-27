ایران در جمع ۵ کشور برتر توسعه نرمافزارهای ایمنی و تضمین کیفیت صنعت هوانوردی
جمهوری اسلامی ایران در جمع پنج کشور پیشرو جهان در توسعه نرمافزارهای تخصصی سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و تضمین کیفیت صنعت هوانوردی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه رسمی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، این پروژهها در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ (۲ اکتبر ۲۰۲۵) در ژنو به ثبت رسیده و در گزارش رسمی ISA Europe، موفق به کسب شاخص ۱۰۰ درصد نوآوری (100% Innovation Index) شدهاند.
این سامانهها، علاوه بر انطباق کامل با الزامات EASA و ICAO، سطح بلوغ ایمنی (Safety Maturity Level) و دقت تحلیل دادههای پروازی را به شکل چشمگیری ارتقا دادهاند.
این دستاورد تاریخی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان یکی از پیشگامان جهانی فناوری ایمنی و کیفیت هوانوردی تثبیت کرده و افقهای تازهای را پیش روی صنعت هوایی کشور گشوده است.
پیش از این کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس و استرالیا این نرمافزارها را در اختیار داشتند، اما ایرلاینهای ایرانی به دلیل تحریم ها نمیتوانستند از این نرم افزار بهره مند شوند. کشورهای دیگری هم که میتوانستند با این کشورها قرارداد داشته باشند، باید همه اطلاعات خود را برای تحلیل در اختیار این کشورها قرار میدادند، اما مهندسان و متخصصان ایرانی قشم با دستیابی به این علم و حتی بهبود عملکرد آن نسبت به نسخه های موجود در دنیا قدمی بزرگ در ایمنی پروازهای داخلی برداشتند.
سیامند عبدالهزاده، مدیرعامل شرکت هواپیمایی دارنده این نرم افزار ، ضمن تبریک به تیم نخبه و توانمند حوزه ایمنی ، اظهار داشت: این دستاورد بزرگ، مایه مباهات ملی و گواهی بر توانمندیهای درخشان مهندسان ایرانی است.
وی با بیان اینکه ما به نخبگان خود افتخار میکنیم و قدردان تلاشهای این سرمایههای انسانی هستیم، تصریح کرد: بیتردید حمایت از چنین نوآوریهایی در مسیر ارتقای ایمنی و کیفیت صنعت هوانوردی کشور، از اولویتهای راهبردی ما خواهد بود.
عبداله زاده خاطرنشان کرد: این موفقیت کمنظیر، جمهوری اسلامی ایران را در جمع پنج کشور پیشرو جهان در توسعه نرمافزارهای تخصصی سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و تضمین کیفیت صنعت هوانوردی قرار داده است.