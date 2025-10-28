عضو شورای عالی فضایی در گفتوگو با ایلنا خبر داد؛
مذاکره ایران با چین و روسیه برای دستیابی به اینترنت ماهوارهای
عضو شورای عالی فضایی و رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از مذاکره ایران با چین و روسیه برای دستیابی به اینترنت ماهوارهای خبر داد و گفت: ما زیرساخت این کار یعنی ماهواره ناهید را در مدار داریم، ولی معمولا چند کشور به صورت مشترک، ماهوارههای ارتباطی را میسازند. بنابراین باید به این پروژه به صورت بینالمللی فکر کنیم.
وحید یزدانیان، عضو شورای عالی فضایی و رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتوگو با ایلنا در مورد امکان دستیابی ایران به اینترنت ماهوارهای بومی متصل به شبکه جهانی، گفت: اولین نمونه آن، که ماهواره ناهید باشد به فضا پرتاب شده است. ما باید ۴۰ ماهواره مثل ماهواره ناهید در مدار داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم که میتوانیم یک زیرساخت مطمئن برای ارتباطات ماهوارهای داشته باشیم.
کاربرد ماهوارههای مدار ژئو در حوزه پخش رسانهای
عضو شورای عالی فضایی در مورد ماهوارههای ارتباطی، گفت: ماهوارههای ارتباطی و منظومهها که برای ارتباطات عادی استفاده میشود، در مدار لئو یا مدار پایینی زمین (Low Earth Orbit) هستند. ماهوارههایی که در استارلینک استفاده میشود تماما ماهوارههای لئو یا منظومههای لئو هستند؛ به این معنا که در مدارهای پایین فعالیت میکنند.
یزدانیان با بیان اینکه ما با ماهوارههای لئو همانند «ماهواره ناهید» میتوانیم ارتباطات مخابراتی را برقرار کنیم، گفت: در مقابل اگر بخواهیم حوزه برودکست (Broadcast) یا پخش داشته باشیم باید به سراغ ماهوارههای ژئو برویم.
زیرساخت اینترنت ماهوارهای را داریم
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در پاسخ به این سوال که «آیا ما به فناوری اینترنت ماهوارهای دست یافتهایم؟» گفت: برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که اینترنت ماهوارهای به چه معناست. اگر به این معنی باشد که ما زیرساخت ارتباطی داشته باشیم، ما در همین لحظه نیز با ماهواره ناهید در باند KU داده به زمین میفرستیم و دریافت میکنیم.
یزدانیان افزود: اما زمانی انتظار شما از اینترنت ماهوارهای این است که اتصال به شبکه جهانی داشته باشید. ما برای اتصال به شبکه جهانی باید دور تا دور کره زمین ماهواره و منظومه داشته باشیم تا این کار انجام شود. ما زیرساخت این کار یعنی ماهواره ناهید که امکان تبادل داده را برای ما فراهم میکند، داریم و اگر بتوانیم حداقل ۴۰ تا ۵۰ ماهواره معادل ماهواره ناهید داشته باشیم، منظومهای خواهیم داشت که میتواند ارتباط ما را با شبکه جهانی برقرار کند.
تاکید وزیر ارتباطات بر دستیابی به اینترنت ماهوارهای ایرانی
عضو شورای عالی فضایی با بیان اینکه ایجاد یک منظومه ارتباطی برای اتصال به شبکه جهانی در دستور کار ماست، گفت: تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستیابی به این منظومه است. به همین دلیل، برنامه آن را جلو خواهیم برد و این مدل مشابه استارلینک است.
یزدانیان در پاسخ به این سوال که «چه زمانی اینترنت ماهوارهای ایران قادر به اتصال به شبکه جهانی است؟» گفت: به طور دقیق نمیتوان زمانی را اعلام کرد؛ ولی در میانمدت میتوانیم به این هدف دست یابیم.
پرتاب ماهواره به فضا سرعت میگیرد
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مورد اینکه در شرایط کنونی در چه مرحلهای از اینترنت ماهوارهای متصل به شبکه جهانی قرار داریم، گفت: اولین نمونه آن که ماهواره ناهید باشد به فضا پرتاب شده است. ما باید ۴۰ ماهواره مثل ماهواره ناهید در مدار داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم که میتوانیم یک زیرساخت مطمئن برای ارتباطات ماهوارهای داشته باشیم.
یزدانیان افزود: ما سالانه ۶ ماهواره مختلف اعم از ماهوارههای سنجشی و ارتباطی پرتاب میکنیم؛ ولی اگر این ماهوارهها تست شوند، با سرعت بیشتری میتوانیم این کار را انجام بدهیم. البته یک موضوع مهم، موضوع سرمایه و هزینه ساخت و پرتاب ماهوارهها نیز هست.
وی خاطرنشان کرد: معمولا ماهوارههای ارتباطی را چند کشور به صورت مشترک با هم میسازند. بنابراین باید به این پروژه به صورت بینالمللی فکر کنیم. در همین راستا با کشورهایی همچون چین، روسیه و... مذاکراتی را انجام دادهایم تا بتوانیم مشارکت آنها را نیز جلب کنیم.