به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، منوچهر خواجه دلویی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بنیاد مسکن با فرمان تاریخی حضرت امام با هدف کمک به تامین مسکن محرومان شکل گرفت، اظهار داشت: از زمان تأسیس بنیاد مسکن تا به امروز تمام تلاش بر این بود که بنیاد بر همین راستا حرکت کند و هدف اجرای برنامه‌های بنیاد مسکن، معطوف بر محرومان باشد.

وی ادامه داد: بخش مهمی از مخاطبان هدف بنیاد مسکن، روستاییان هستند که جزو طبقه محرومان محسوب می‌شوند و البته بنیاد در شهرها هم با همین هدف فعالیت دارد.

رییس بنیاد مسکن گفت: بنیاد در حوزه مسکن فعالیت‌های متعددی انجام داده که یکی از این برنامه‌ها که از سال ٨۴ شروع شده مقاوم سازی مساکن در سراسر کشور بوده است و طبق این برنامه بنیاد مقاوم سازی سالانه ٢٠٠ هزار واحد را در برنامه دارد که بخشی از آن مشمول مساکن روستایی و بخشی هم مساکن شهری می‌شود . این مقاوم سازی را با ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه به اجرا می‌رسد و بنیاد مسکن بر این رویه نظارت فنی دارد اما خود روستاییان نسبت به ساخت اقدام می‌کنند.

خواجه دلویی با بیان اینکه تمام واحدهای روستایی در کشور حدود ۵ میلیون و ٣٧٧ هزار واحد است که حدود ٣ میلیون از این عدد را نوسازی و مقاوم سازی کرده‌ایم، اظهار داشت: برنامه امسال مقاوم سازی ٢٠٠ هزار واحد روستایی و ١٠٠ هزار واحد در شهرهای زیر ٣٠٠ هزار نفر است و با این اقدامات شاهد مقاوم مساکن در برابر زلزله‌ها با ریشتر بالا بوده‌ایم.

رییس بنیاد مسکن تاکید کرد: در حال حاضر ۵۵ درصد واحد‌های روستایی مقام شده‌اند و تا کنون ١٢٢ همت برای مقاوم سازی مساکن روستایی هزینه شده است.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد در اجرای نهضت ملی مسکن گفت: بخش دیگر از اقدامات بنیاد مسکن در حوزه پروژه نهضت ملی مسکن بوده و را هدف خانه دار کردن دهک‌های مورد حمایت ، بنیاد مسکن به این پروژه ورود کرده‌است.

خواجه دلویی افزود: در شهرها برای تامین مسکن دهک‌های ١ تا ۴ برنامه‌هایی دیده شده و تامین و ساخت ۵٠ هزار واحد برای خانوار تحت پوشش کمیته امداد در حال انجام است. همچنین برای اجرای قانون جوانی جمعیت در روستاها شروع به تامین زمین کرده‌ایم و درباره جوانی جمعیت در روستاها، به هر میزانی که تقاضا باشد ، زمین ارایه می‌دهیم. همچنین در سامانه تم ۵۴٠ قطعه زمین بارگذاری شده است و متقاضیان مشمول شرایط می‌توانند نسبت به آن اقدام کنند.

رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه بنیاد برای بازسازی مساکن پس از وقوع سانحه ماموریت و برنامه منسجمی دارد ، گفت: تا به امروز ٢ میلیون و ٢۴ هزار واحد آسیب دیده ، تحت سوانح طبیعی را بازسازی کرده‌ایم. همچنین از دیگر برنامه های بنیاد ورود به بازسازی بافت فرسوده است که کار را در ١٣ استان شروع کرده‌ایم.

همچنین، سید امیر گرکانی، رییس پژوهشکده‌ سوانح طبیعی در نشست با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت نوسازی بافت فرسوده در کشور اظهار داشت: در کشورمان ١١ میلیون نفر در بافت فرسوده ساکن هستند و ۶.٢ میلیون نفر در سکونتگاه غیر رسمی استقرار دارند و باید دید پاسخ ما به این مسائل چه بوده است؟

وی ادامه داد: در پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن، مسائل مرتبط با این حوزه و بحران‌ها را در ۴ مرحله آمادگی، پاسخ، بازیابی اولیه و بازیابی بلند مدت مورد بررسی قرار می‌دهیم و این مراحل در فرایند بحران تعریف شده‌اند.

رییس پژوهشکده بنیاد مسکن گفت: براساس به روز رسانی سال ٢٠١۵ برنامه کاهش خطر ملل متحد ، ٢٨١ مخاطره شناسایی شده که براساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح در کشورمان ۵۶ مخاطره شناسایی شده است.

گرکانی با بیان اینکه سیاست ما این است که برای پیشگیری از بحران برنامه ریزی و هزینه کنیم، ادامه داد: یکی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مقاوم سازی مساکن به ویژه مساکن روستایی وفدت که از سال ٨۴ میزان واحد‌های مقام شده را از ٧ درصد به ۵۵ درصد افزایش دادیم و امروز ٢ میلیون و ٩٠٠ هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور مقاوم‌سازی شده‌اند.

