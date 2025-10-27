وزیر ارتباطات در آیین رونمایی از پروژه توسعه فیبر نوری:
مقاومت در برابر پیشرفت و فناوری محکوم به شکست است
وزیر ارتباطات با اشاره به شعار «وفاق ملی» رویداد کنفرانس ملی مخابرات گفت: سیم مسی در برابر فناوری سر تسلیم فرود آورده است؛ مقاومت در برابر پیشرفت، محکوم به شکست است. این تحول بزرگ، نقطهی عطفی در تاریخ ارتباطات ایران است و نشاط و پویایی آن باید به مردم شایستهی کشور تقدیم شود.
به گزارش ایلنا، در آیین رونمایی از پروژه ملی توسعه فیبر نوری با شعار «وفاق ملی» که صبح امروز با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران برگزار شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش تعامل و همدلی در پایداری شبکههای ارتباطی گفت: اگر در جنگ ۱۲ روزه توانستیم ارتباط پایدار را حفظ کنیم و امنیت روانی جامعه را برقرار نگه داریم، این نتیجهی همان تعامل و وفاق بود. امروز نیز با همین نگاه، گرد هم آمدهایم تا مهاجرت بزرگ از سیم مسی به فیبر نوری را جشن بگیریم؛ رویدادی تاریخی که پس از یک قرن از آغاز نخستین خطوط مسی در کشور، بهطور رسمی رقم میخورد.
ستار هاشمی با اشاره به ابعاد فنی و اجتماعی این تحول افزود: مهاجرت از مس به فیبر نوری در کشورهای دیگر بین ۷ تا ۱۵ سال طول کشیده است، زیرا پروژهای بسیار پیچیده و ملی است. ما باید با دقت و مراقبت پیش برویم تا ارتباط مردم در این فرآیند قطع نشود؛ از اینرو ابتدا بستر جدید را فعال میکنیم و سپس شبکهی قدیمی مسی را بهتدریج خاموش خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این تحول صرفاً به افزایش سرعت اینترنت محدود نمیشود؛ بلکه زمینهساز توسعه در بخشهای گوناگون کشور از جمله آموزش، سلامت، اقتصاد و عدالت ارتباطی خواهد بود. در دنیای امروز، بدون ارتباط، هیچ فرصتی معنا ندارد. با حفظ و گسترش این بستر ارتباطی میتوانیم عدالت آموزشی و توسعهی پایدار را برای مردم به ارمغان بیاوریم.
وی با اشاره به سخنان معاون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تأکید کرد: وفاق به معنای انحصار نیست و اقدامی ضد رقابت محسوب نمیشود؛ بلکه نشانهی همافزایی و همدلی خانواده ارتباطات کشور است. ما یک خانوادهایم که با همت متخصصان، پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی، آیندهی ارتباطات ایران را ریلگذاری میکنیم.
هاشمی در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش و هوشمندسازی مدارس گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما در طرح توسعه فیبر نوری، اتصال مدارس سراسر کشور است تا عدالت آموزشی و فرصت یادگیری برابر برای همهی دانشآموزان فراهم شود. آموزش هوشمند، زیربنای توسعهی آیندهی ایران است.
آیین رونمایی از پروژه ملی توسعه فیبر نوری با شعار «وفاق ملی» صبح امروز با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، جمعی از مدیران ارشد صنعت ارتباطات، پیمانکاران، تولیدکنندگان و فعالان حوزه ICT در هتل المپیک تهران برگزار شد.