رئیس جمهور در آیین رونمایی از پروژه توسعه فیبر نوری:
پروژه ملی توسعه فیبر نوری نمادی از بسترسازی پویا برای مردم است
رئیس جمهور گفت: آیین رونمایی از پروژه ملی توسعه فیبرنوری، نمادی از بسترسازی پویا برای مردم است تا با برنامهریزی و وحدت، به عدالت آموزشی، سلامت اجتماعی و توسعه همهجانبه کشور دست یابیم.
به گزارش ایلنا، رییس جمهور در آیین رونمایی از پروژه ملی توسعه فیبرنوری با تأکید بر اینکه «تغییر» لازمهی حیات و پیشرفت است، گفت: «اگر از تغییر باز بمانیم، در واقع مردهایم؛ زیرا دنیا با سرعت نور در حال حرکت است. برای پیشرفت، باید خود را با این شتاب همسو کنیم.»
رئیسجمهوری با تأکید بر نقش وحدت، انسجام و نظم در تحقق اهداف توسعهای کشور اظهار داشت:«هیچ کشوری بدون وحدت و هماهنگی به پیشرفت نمیرسد. نظم و انسجام، قدرتی ایجاد میکند که غیرقابل مقایسه است. اگر هماهنگی نداشته باشیم، نمیتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم؛ اما با وحدت، میتوانیم مسیر توسعه را با قدرت و آرامش پیش ببریم.»
وی با اشاره به ضرورت یادگیری گفتوگو و همکاری جمعی در مسیر توسعه گفت:«باید نحوهی گفتوگو با یکدیگر را بیاموزیم تا بتوانیم در کنار هم به جلو حرکت کنیم. توسعهی واقعی زمانی رخ میدهد که همهی توان و انرژیهای ملی در یک مسیر همافزا شوند.»
وی ضمن قدردانی از تلاش تمامی متخصصان و فعالان حوزهی ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان تعریفی متفاوت از مفهوم عبادت افزود:«عبادت خدا، نهایت علم، خلاقیت، زیبایی و توانمندی است. انسان در مسیر عبودیت میتواند تا بینهایت پیش برود، به شرط آنکه هر روز بیش از دیروز تغییر کند؛ در غیر این صورت، به مردابی بدل میشود که در آن حرکتی وجود ندارد.»
پزشکیان در ادامه با تأکید بر نگاه تازه دولت به توسعهی پایدار و عدالتمحور تصریح کرد:«برای دستیابی به آیندهای روشن، باید آمادهی هر تغییری باشیم. تغییر در تمام ابعاد زندگی، موجب رشد و بالندگی کشور خواهد شد. این رویداد، نمادی از بسترسازی پویا برای مردم است تا با برنامهریزی و وحدت، به عدالت آموزشی، سلامت اجتماعی و توسعه همهجانبهی کشور دست یابیم.»