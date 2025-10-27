اعلام قیمت طلا و سکه ۵ آبان ماه

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠میلیون و ۶۴٨ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ٣٢۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٢ میلیون و ٨۵۵ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠۶ میلیون و ٨٨٠هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/