پایان خرید تضمینی برگ سبز چای

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز با بیان این که عملیات خرید تضمینی چای در سال جاری با همکاری مناسب چایکاران و کارخانه‌داران به‌صورت منظم و بدون وقفه انجام شده است، افزود: در این مدت میزان ۹۷ هزار و ۵۵۵ تن برگ سبز چای به ارزش ۲۰۸۲ میلیارد تومان از چایکاران خریداری و از این مقدار برگ سبز خریداری شده، ۲۱ هزار و ۹۵۰ تن چای خشک نیز استحصال شد.

وی ادامه داد: همچنین پرداخت مطالبات چایکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفته و حدود ۹۰ درصد از مطالبات چایکاران تا پایان فصل خرید تسویه شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به بهبود کیفیت برگ سبز چای نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال با تلاش کشاورزان و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، شاهد بهبود کیفیت برگ سبز چای نسبت به سال گذشته بودیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی‌های این سازمان برای بازسازی باغ‌های چای، اصلاح و جوان‌سازی بوته‌ها، آموزش چایکاران و توسعه صنایع فرآوری داخلی خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی سازمان چای، ارتقای کیفیت تولید و بهبود معیشت چایکاران است.

در پایان، رئیس سازمان چای کشور ضمن قدردانی از زحمات چایکاران در طول فصل برداشت، ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌های دولت، روند توسعه پایدار صنعت چای کشور در سال‌های آینده تداوم یابد.

انتهای پیام/