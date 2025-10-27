لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت دوباره ابلاغ شد
لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت در سال ١٤٠٤ از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ج.ا.ایران ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منضم به تصویر مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به شماره ٠٢٠/٥٠٨٦١٠ مورخ ١٤٠٤/٠٧/٢٣ در خصوص رفع ممنوعیت ترخیص برنج ( ذیل ردیف تعرفه های ،١٠٠٦٢٠٠٠ ،١٠٠٦٣٠١٠ ١٠٠٦٣٠٢٠ و ١٠٠٦٤٠٠٠) در فصل برداشت سال ١٤٠٤ موضوع بند (٨) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات) جهت استحضار و ابلاغ به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.