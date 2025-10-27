صنعت گاز ۴۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید توکلی در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: ما یکی از کشورهای بدمصرف در حوزه انرژی هستیم، در طول سال ۳۰ تل ۳۶ درصد گاز صنایع، ۳۰ تا ۳۵ درصد بخش نیروگاهی، ۲۵ درصد خانگی و ۷ درصد در بخش حمل و نقل به مصرف می رسد اما واقع امر اینکه مصرف بخش خانگی زمان پیک خود را نشان می دهد.

وی افزود: اگر در بخش خانگی صرفه جویی کنیم مازاد گاز به پتروشیمی و صنایع ارسال خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه در سبد سرمایه گذاری گاز تعداد ۶۸ طرح داریم، گفت: از جمله فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گاز هوشمندسازی است که بدرستی در برنامه هفتم به آن اشاره شده است.

وی رقم سرمایه مورد نیاز در صنعت گاز را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی سرمایه‌گذاری گفت: سبد سرمایه‌گذاری این شرکت مجموعه‌ای از طرح‌ها و فرصت‌های بهبود و توسعه است که اجرای دقیق و هماهنگ آنها می‌تواند به تحقق اهداف کلان کشور در حوزه بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و ضرورت رفع موانع قانونی و اجرایی در این مسیر اظهار کرد: در بسیاری از موارد، راهبردهای خوبی تعریف می‌شود، اما در مرحله اجرا با چالش‌هایی از جمله محدودیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای مواجه می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز ایران امروز در مسیر بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی گام‌های مؤثری برداشته است، افزود: از جمله طرح‌هایی که در این زمینه اجرا شده، پایلوت شرکت‌های کارور در هفت استان کشور است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، به افزایش بیش از ۱۰ درصدی بهره‌وری انرژی منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اقدام‌های مهم دیگر را ارتقای راندمان بخاری‌ها دانست و گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیون بخاری با راندمان پایین در کشور وجود دارد که از این تعداد، تاکنون قرارداد تأمین یک‌ میلیون و ۷۲۵ هزار دستگاه جدید منعقد شده و تا پایان سال ۳۰۰ هزار دستگاه دیگر نیز جایگزین می‌شود. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، درمجموع ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرد.

توکلی با بیان اینکه در حوزه دستگاه‌های اجرایی بیش از ۱۱۱ هزار موتورخانه عمومی و حدود ۵۰ درصد از موتورخانه‌های دستگاه‌های دولتی بهینه‌سازی شده‌اند، اظهار کرد: نصب ۱۰۰ هزار کنترل هوشمند سیستم‌های موتورخانه‌ای در دستور کار قرار دارد. همسو با آن اصلاح تعرفه‌ها نیز به‌صورت پکیج جامع تعریف شده تا ابتدا دستگاه‌های دولتی الگوی مصرف درست باشند.

وی با بیان اینکه موضوع داده و تحلیل آن از مباحث مهمی است که در قانون برنامه هفتم توسعه به‌درستی مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه این مسئله با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر نهادهای ذی‌نفع به‌طور جدی دنبال می‌شود. شرکت ملی گاز ایران نیز این موضوع را در بسته‌های اجرایی خود لحاظ کرده است، زیرا در حوزه داده و تحلیل، کشور با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده و اکنون گام‌های مهمی برای رفع آنها برداشته شده است.

توکلی با تأکید بر اینکه این ۶۸ طرح و پروژه در سایت شرکت ملی گاز ایران منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد، اظهار کرد: این طرح‌ها به‌دلیل تنوع، بازدهی و رویکرد عملیاتی می‌توانند جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه لازم است دبیرخانه دائمی این همایش تشکیل شود تا مباحث و نشست‌های تخصصی به ادبیات مشترک، عملیات اجرایی و در نهایت نتایج ملموس تبدیل شوند، ادامه داد: اگر هریک از این مراحل ناقص بماند، فرآیند سرمایه‌گذاری کامل و اثربخش نخواهد بود.

معاون وزیر نفت شفافیت و شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران را از الزام‌های موفقیت در این مسیر دانست و گفت: باید اطمینان حاصل شود که فضای سرمایه‌گذاری از هرگونه شائبه مدیریت از پیش‌تعیین‌شده دور است و همه بر مبنای ضوابط و آیین‌نامه‌های قانونی فعالیت می‌کنند.

توکلی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام‌شده، در صورت مصرف گاز در بخش‌های مولد و تبدیل آن به ارزش افزوده، بازگشت سرمایه حتی بیش از پیش‌بینی‌های اولیه می‌شود، اظهار کرد: آغاز این مسیر می‌تواند نقطه‌ای اثرگذار برای ارتقای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز باشد و با تداوم همکاری‌ها و پیگیری مستمر می‌توان به نتایج مورد انتظار دست یافت.

