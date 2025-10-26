رشد ذخایر نیروگاهی با افزایش ۷ میلیون لیتری نفتگاز
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: اقدامهای همزمان افزایش تولید و مدیریت مصرف سبب افزایش ۷ میلیون لیتری نفتگاز و در نتیجه رشد سطح ذخایر نفتگاز نیروگاهی شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر درباره اقدامهای انجامشده برای افزایش سطح ذخیرهسازی نفتگاز نیروگاهی همزمان با پیک مصرف گاز، اظهار کرد: نخست، افزایش تولید که با افزایش خوراک و بهرهبرداری از واحدهای جدید و طرحهای کیفیسازی در پالایشگاهها، بهطور میانگین روزانه ۴ میلیون لیتر به میزان تولید نفتگاز در پالایشگاهها افزوده شده است.
وی دومین اقدام را مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف در بخشهای غیرنیروگاهی دانست و تصریح کرد: از ابتدای امسال حدود ۳ میلیون لیتر در روز نسبت به پارسال کاهش مصرف نفتگاز محقق شد.
معاون وزیر نفت گفت: در مجموع، این افزایش ۷ میلیون لیتری نفتگاز مازاد، زمینه را برای ارتقای قابل توجه سطح ذخیرهسازی نفتگاز فراهم کرد.