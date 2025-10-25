به گزارش ایلنا؛ دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه‌ خودرو اصفهان با تاکید بر اهمیت خودروسازی به‌عنوان صنعت پیشران کشور‌ اظهار کرد: صنعت خودرو از جمله صنایع پیشران کشور است که می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و تقویت زنجیره تامین داخلی ایفا کند. این صنایع از ابتدای زنجیره تامین مواد اولیه تا تولید نهایی خودرو نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل هستند تا رضایت مشتریان و پایداری تولید تضمین شود.

حسنعلی محمدی افزود: هدف ما این است که از همان نقطه استخراج مواد اولیه تا تولید قطعات و خودرو، برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشیم تا هم کیفیت و هم قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده منطقی باشد. اگر این هماهنگی ایجاد شود، خودروساز دغدغه ضرر و زیان نخواهد داشت و می‌توانیم خودرویی ایمن، باکیفیت و قابل اعتماد را به مشتری تحویل دهیم.

محمدی با اشاره به برنامه‌های جدید شرکت ایران‌خودرو خاطرنشان کرد: در دنیا از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ روند حرکت خودروسازان بزرگ به سمت استفاده از سوخت‌های پاک و خودروهای هیبریدی و برقی است. بر همین اساس، لازم است صنایع داخلی نیز در این مسیر گام بردارند. ایران‌خودرو در زمینه توسعه پلتفرم‌های جدید و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی پیش‌قدم شده و این اقدام شایسته قدردانی است.

وی تاکید کرد: کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهره‌وری باید در اولویت سیاست‌های خودروسازان داخلی باشد. مجلس و کمیسیون صنایع از این رویکرد به طور کامل حمایت می‌کنند.

دبیر کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های کلی دولت گفت: جهت‌گیری کلی دولت حرکت از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری است. واگذاری‌ بنگاه‌های بزرگ باید در چارچوب‌های قانونی، شفاف و مطمئن انجام شود تا زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. روندی مطلوب و مفید است که در آن دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد.

محمدی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بین وزارت صمت، خودروسازان و مجلس اظهار کرد: توافق و همکاری میان نهادهای مسوول می‌تواند زمینه رشد صنایع پیشران را فراهم کند و موجب توسعه پایدار و افزایش رضایت مشتریان در صنعت خودرو شود.

