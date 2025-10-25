خبرگزاری کار ایران
شهرک‌های تخصصی کشاورزی راه‌اندازی می‌شود
کد خبر : 1704626
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی از راه‌اندازی شهرک‌ها‌ی تخصصی کشاورزی در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، پیمان اسکندری در نشست بررسی توسعه شهرک‌های کشاورزی در غرب استان گلستان، با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای این شرکت گفت: ما در چهار حوزه دامپروری، گلخانه، شیلات و شهرک‌های زنجیره ارزش در حال فعالیت هستیم، زیرا توسعه کشاورزی در دنیا نیز به سمت ایجاد شهرک‌های تخصصی کشاورزی پیش می‌رود.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و منابع محدود انرژی کشور، افزود: با توجه به ناترازی‌های انرژی و تداوم خشکسالی‌ها، توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور یک ضرورت است و باید برای پایداری تولید به این سمت حرکت کنیم. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور از تصویب چند طرح مهم در استان گلستان خبر داد و اظهار داشت: مقرر شد شهرک پرورش شتر و شهرک زنجیره ارزش در استان ایجاد شود و همچنین امکان راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن در مناطق ساحلی استان مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای استان گلستان برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: در نوار ساحلی و سایر نقاط استان ظرفیت‌های متعددی برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی وجود دارد و ما هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه‌گذار نداریم. استان گلستان برای سرمایه‌گذاران جذاب است و اولویت ما، حمایت از سرمایه‌گذاران بومی است.

