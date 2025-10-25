به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، پیمان اسکندری در نشست بررسی توسعه شهرک‌های کشاورزی در غرب استان گلستان، با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای این شرکت گفت: ما در چهار حوزه دامپروری، گلخانه، شیلات و شهرک‌های زنجیره ارزش در حال فعالیت هستیم، زیرا توسعه کشاورزی در دنیا نیز به سمت ایجاد شهرک‌های تخصصی کشاورزی پیش می‌رود.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و منابع محدود انرژی کشور، افزود: با توجه به ناترازی‌های انرژی و تداوم خشکسالی‌ها، توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور یک ضرورت است و باید برای پایداری تولید به این سمت حرکت کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور از تصویب چند طرح مهم در استان گلستان خبر داد و اظهار داشت: مقرر شد شهرک پرورش شتر و شهرک زنجیره ارزش در استان ایجاد شود و همچنین امکان راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن در مناطق ساحلی استان مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای استان گلستان برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: در نوار ساحلی و سایر نقاط استان ظرفیت‌های متعددی برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی وجود دارد و ما هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه‌گذار نداریم. استان گلستان برای سرمایه‌گذاران جذاب است و اولویت ما، حمایت از سرمایه‌گذاران بومی است.

