راغفر در گفتوگو با ایلنا:
۶١ نفر ١٣٠ همت از بانک آینده وام گرفتند و پس ندادند/ نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج شوند
یک کارشناس اقتصادی گفت: درباره بانک آینده باید بگویم که این بانک ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است.
حسین راغفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی و اینکه اساسا ۵ بانک ناتراز دیگر که عناوین آنها از سوی بانک مرکزی اعلام شد چه اثری در خلق پول و نقدینگی و تورم دارند، اظهار داشت: در ابتدا درباره بانک آینده باید بگویم که این بانک ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است. در همین شرایط مدیرعامل این بانک افکارعمومی را به سخره و استهزا گرفته است و میگوید که اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل قرار بگیرد و نه در اختیار افراد فاسد!
این اقتصاددان افزود: باید توجه داشت که این بدهیهای بانک آینده که گفته شد ٢۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با این پول میتوانستیم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در کشور ساخت و میتوانستیم تمام در مسیر تهران- مشهد- شیراز – اصفهان- تبریز- اصفهان را شبکه ریلی ایجاد کرد و این موارد حداقلهایی زیرساختهایی بودند که با این پول میتوانستیم بسازیم.
راغفر گفت: امروز سوال ما این است که در این مدت بخش نظارتی دولت کجا بوده و الان کجاست و چرا با این میزان تاخیر نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شده است. شنیدهام برای تاخیر در انحلال بهانه نبود قانون را مطرح کردند که این توجیه بیربط و غیر واقعی است.
وی تاکید کرد: مساله مهم این است که پشتوانه این بانکها و این افراد نهادهای قدرت هستند و به این نهادهای قدرت، منابع در قالب وام داده میشود و بازگشت هم ندارد و به همین دلیل بانکها با کسری بودجه بزرگ مواجه هستند.
این اقتصاددان گفت: چرا ابربدهکاران بانکی را به مردم و قوه قضاییه معرفی نمیکنند چراکه این افراد صاحب قدرت هستند و نه قوه قضاییه میتواند با آنها برخورد کند و نه مجلس امکان ورود به این موضوع را دارد، بنابراین تا مادامی که این شرایط وجود دارد برای مشکلات و معضلات اقتصاد کشور راه حلی نداریم.
راغفر درباره ناترازی بانک دولتی سپه اظهار داشت: بانک سپه پیش از ادغام با ۵ بانک و موسسه نظامی و انتظامی ناترازی نداشت و پس از اینکه ادغام شد منابع بزرگی از فساد و زیانهای انباشته و بدهیهای بزرگ وارد حسابهای بانک سپه شد و مشخص بود که بانک سپه دچار ناترازی میشود و اینکه بانک سپه پیش از این ادغام ناتراز بوده یک دروغ بزرگ است، بلکه ادغام باعث این ناترازی شد.
وی تاکید کرد : بانکی که بزرگترین ناترزای را به بانک سپه منتقل کرد، بانک قوامین بود که دچار بزرگترین کسری و زیان بود و با یک تصمیم اشتباه منابع وصول نشده را به بانک سپه منتقل کردند. پس از آن هم منابع خرد مردم را گرفتند و به هر رشته فعالیتهای دلخواه وارد شدند حالا هم امروز زیان آن را باید مردم بپردازند.
این اقتصاددان با بیان اینکه سوال اصلی این است که امروز بدهیهای بانک آینده را چه کسی می پردازد، گفت: پیامدهای این بدهی بزرگ این است که اقتصاد آنقدر شکننده شده که امروز با این بحرانهای تودرتو مواجه شدیم و البته احتمال این وجود دارد که در آینده بانک ملی هم جزو بانکهای ناتراز باشد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید بگوید درباره بانک آینده چه کسانی را مجازات میکند؟ معتقدم تا زمانی که مارپیچ رشد فساد در نظام اقتصاد وجود دارد، راهحلی برای بهبود اقتصاد نداریم و با حفظ کانونهای عفونی فساد نمی توانیم به مبارزه با فساد برویم و برای ریشهکن کردن فساد باید نهادهای حاکمتی از اقتصاد خارج شوند.