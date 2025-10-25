عرضه برنج ایرانی کاهش یافت/ نرخ برنج پاکستانی سه برابر شد

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نوسانات قیمت برنج پاکستانی در بازار، گفت: قیمت برنج را در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند‌ و ازآنجا که برنج پاکستانی واردات نمی‌شود، بار به صورت محدود و قطره‌چکانی ر حال عرضه است و به همین دلیل شاهد گرانی برنج پاکستانی در بازار هستیم.

شیوه توزیع برنج پاکستانی تغییر کرد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به نظام توزیع و شیوه عرضه برنج پاکستانی در بازار اشاره کرد و گفت: نظام توزیع هم در بحث گرانی برنج پاکستانی بی‌تاثیر نیست. برنج پاکستانی از ۱۵ شهریورماه در سامانه بازارگاه عرضه شد، اما به دلیل تخلف‌هایی که اتفاق افتاد، شیوه عرضه تغییر کرده و قرار است از طریق معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی عرضه شود.

کنگری در مورد قیمت برنج پاکستانی در بازار، گفت: قرار بود برنج پاکستانی هر کیلو ۶۶۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، اما بنکدار هم الان به سختی هر کیلو برنج پاکستانی را ۱۸۰ هزار تومان تهیه می‌کند و اگر این برنج با ارز آزاد هم واردات شود از این قیمت ارزان‌تر است.

نوسانات قیمتی در بازار برنج ایرانی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران برای حل این چالش، گفت: پیشنهاد ما واردات با ارز آزاد، رفع ممنوعیت و محدودیت واردات و رفع انحصار واردات برنج است. اگر این اتفاق بیفتد، ما هیچ چالشی در این راستا نخواهیم داشت. کنگری در مورد قیمت برنج ایرانی نیز در بنکداری‌ها، گفت: انواع برنج ایرانی در بنکداری‌ها هر کیلو از ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۲۵ هزار تومان (برنج هاشمی درجه یک) در حال عرضه است.

وی با بیان اینکه در بازار برنج کمبودی نداریم، افزود: بحث ارز و محدودیت و ممنوعیت‌های واردات موجب شده عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشند و این ناترازی باعث نوسانات قیمتی شده است.

ثبات قیمت برنج هاشمی در قیمت بالای ۳۰۰ هزار تومان

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد تغییرات قیمت برنج در ماه برداشت، گفت: قیمت برنج در فصل برداشت، کاهش چشمگیری داشت، ولی متاسفانه با توجه به حجم خرید بالای شرکت‌های بزرگ، تعاونی‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های غیرمرتبط، قیمت برنج دوباره افزایش یافت.

کنگری ادامه داد: از طرفی کشاورزان سال گذشته در فصل برداشت برنج خود را با سود بسیار ناچیز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده بودند. به همین دلیل، امسال به صورت محدود عرضه می‌کنند تا بتوانند سود بهتری بگیرند. این دلایل موجب شده تا تقاضا نسبت به عرضه بیشتر باشد و شاهد نوسانات قیمت برنج باشیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه قیمت برنج در همان قیمت ثبات پیدا کرده است‌.

