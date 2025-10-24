خبرگزاری کار ایران
عرضه گوشت منجمد گوسفندی در میادین میوه و تره‌بار تهران از فردا

سخنگوی سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران از آغاز عرضه گوشت گوسفندی منجمد با قیمت کمتر از 600 هزار تومان از روز شنبه، سوم آبان‌ماه در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار خبر داد.

به گزارش ایلنا، قانع، سخنگوی سازمان میادین میوه و تره‌بار با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت محصولات پروتئینی به‌ویژه گوشت قرمز، گفت: با هدف حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از حذف گوشت قرمز از سبد غذایی خانوارها، تصمیم گرفته شد گوشت گوسفندی منجمد با قیمت کمتر از 600 هزار تومان در میادین سطح شهر عرضه شود.

وی افزود: توزیع این گوشت از روز شنبه سوم آبان‌ماه آغاز می‌شود و در همه میادین و بازارهای تحت پوشش سازمان میادین در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.

به گفته قانع، گوشت‌های عرضه‌شده وارداتی هستند و شامل بخش‌های ران و سردست گوسفند می‌شوند که به‌صورت منجمد در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند.

او تأکید کرد :هدف از این اقدام، حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها و ایجاد دسترسی آسان‌تر به منابع پروتئینی سالم است.

