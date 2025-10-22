خبرگزاری کار ایران
ارسال نخستین محموله نفت روسیه به پالایشگاه جدید گرجستان
روسیه نخستین محموله نفت خام را به پالایشگاه تازه‌ساز گرجستان ارسال کرد.

به گزارش  ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت روسنفت نخستین محموله نفت خام را به پالایشگاه تازه‌ساز «کولوی» (Kulevi) در گرجستان تحویل داد؛ اقدامی که در بحبوحه تحریم‌های غرب و تلاش مسکو برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی انجام شده است.

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها از سوی گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) و منابع صنعتی، نفتکش «کایسری» (Kayseri) ششم اکتبر (۱۴ مهر) حدود ۱۰۵ هزار و ۳۴۰ تن نفت سبک سیبری را از پایانه «نووروسیسک» روسیه در دریای سیاه به پایانه نفتی «کولوی» منتقل کرده است.

روسیه و گرجستان از سال ۲۰۰۸، پس از جنگ کوتاه‌مدت بر سر مناطق جدایی‌طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا، فاقد روابط دیپلماتیک رسمی هستند.

با این حال دولت حزب حاکم رویای گرجستان در سال‌های اخیر روابط اقتصادی خود با روسیه را گسترش داده، در حالی که مناسبات تفلیس با کشورهای غربی به‌طور چشمگیری تضعیف شده است.

پالایشگاه «کولوی» نخستین پالایشگاه نفت گرجستان است که فعالیت خود را از ماه جاری میلادی آغاز کرده و ظرفیت اولیه فرآوری آن حدود سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن معادل روزانه ۲۴ هزار بشکه نفت است.

هدف این پالایشگاه کاهش وابستگی گرجستان به واردات سوخت از کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان اعلام شده است.

برنامه‌ریزی شده است که ظرفیت سالانه این پالایشگاه تا سال ۲۰۲۸ به ۴ میلیون تن برسد و بتواند نیاز بازار داخلی و صادراتی گرجستان را تأمین کند.

روسیه در تلاش است مسیرهای صادراتی خود را متنوع کند و با چالش‌های ناشی از تحریم‌های غرب ناشی از تنش‌هایش با اوکراین مقابله کند.

