برنامه آمریکا برای پر کردن ذخیرهسازیهای راهبردی نفت
وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که برای پر کردن ذخیرهسازیهای راهبردی، یک میلیون بشکه نفت خام میخرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که قصد دارد برای پر کردن ذخیرهسازیهای راهبردی نفت یک میلیون بشکه نفت خام خریداری کند؛ اقدامی که با هدف بهرهبرداری از قیمتهای بهنسبت پایین نفت و تقویت امنیت انرژی این کشور انجام میشود.
این تصمیم روز سهشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۴) اعلام شد و پیشنهادها برای فروش این محموله تا ۲۸ اکتبر (ششم آبان ۱۴۰۴) دریافت شدهاند.
ذخیرهسازیهای راهبردی نفت آمریکا که حدود ۷۰۰ میلیون بشکه ظرفیت دارد اکنون نزدیک به ۴۰۹ میلیون بشکه نفت در خود جای داده است.
حجم این ذخیرهسازیها در پی فروش گسترده دولت پیشین (جو بایدن، رئیسجمهوری پیشین آمریکا)، ازجمله ۱۸۰ میلیون بشکه پس از آغاز تنشهای روسیه و اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، به سطح کنونی کاهش یافتهاند.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا گفت: اگرچه این روند یکشبه کامل نخواهد شد، این اقدامها گامی مهم در تقویت امنیت انرژی ما و معکوس کردن سیاستهای پرهزینه و غیرمسئولانه انرژی دولت پیشین است.
وی تأکید کرد که دولت ترامپ با همکاری کنگره در تلاش است ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خام را دوباره پر کند.