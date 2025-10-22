خبرگزاری کار ایران
اخطار سازمان حمایت به خودروسازان؛ با متخلفان برخورد می‌شود

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به خودروسازان اخطار داد و گفت: در صورت تخلف، اقدام قانونی انجام می‌شود.

به گزارش  ایلنا به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان، طی نامه‌ای رسمی به مدیران عامل شرکت‌های خودروساز تأکید کرد: با توجه به فراوانی شکایات اخیر و با عنایت به تذکرات مکرر گذشته، لازم است شرکت‌های خودروساز در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح روش‌های مدیریتی فعلی، به‌ویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تأمین به‌موقع قطعات یدکی اقدام کنند.

وی افزود: در مورد خودروهای وارداتی نیز بخشی از ارز تخصیصی به واردکنندگان، برای تأمین قطعات یدکی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، هرگونه نقص در عرضه قطعات یا فروش خارج از شبکه رسمی، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده تصریح کرد: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های خودروساز یا نمایندگی‌های آن‌ها در سراسر کشور، بازرسان سازمان حمایت اقدام قانونی لازم را انجام و نتیجه بررسی‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری خواهند کرد.

