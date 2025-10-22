وی افزود: در مورد خودروهای وارداتی نیز بخشی از ارز تخصیصی به واردکنندگان، برای تأمین قطعات یدکی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، هرگونه نقص در عرضه قطعات یا فروش خارج از شبکه رسمی، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده تصریح کرد: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های خودروساز یا نمایندگی‌های آن‌ها در سراسر کشور، بازرسان سازمان حمایت اقدام قانونی لازم را انجام و نتیجه بررسی‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری خواهند کرد.