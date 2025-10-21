به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا مدیرعامل این بانک در همایش آموزشی سراسری مدیران بانک که در بابلسر برگزار شد، با اشاره به برگزاری موفق مجمع عمومی بانک، گفت: در شش‌ماهه نخست سال، سپرده‌های مردمی بانک با ۵۷ درصد رشد همراه بوده است.

وی ادامه داد: سرانه سپرده شعب نیز ۴۸ درصد و سرانه سپرده کارکنان ۵۲ درصد افزایش یافته و در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز بیش از ۲۶ هزار فقره پرداخت صورت گرفته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به رشد ۳۸۶ درصدی سپرده‌های ارزی و افزایش ۷۲ درصدی درآمدهای غیرمشاع ارزی تصریح کرد: در حوزه بانکداری شرکتی نیز سهم مشتریان شرکتی از کل سپرده‌های مردمی ۷ درصد افزایش یافته و صدور Lcداخلی از لحاظ مبلغ ٢٣٠ درصد افزایش داشته است.

متقی‌نیا توسعه تعاملات با بخش‌های علمی و فناوری را یکی از محورهای مهم برنامه های راهبردی بانک دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌های مهمی با دانشگاه صنعتی شریف و پارک فناوری پردیس منعقد شده است و این همکاری‌ها زمینه توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و فناوری های نوین در کشاورزی را فراهم می‌کند.

او افزود: بانک کشاورزی با برنامه‌ریزی دقیق توانسته در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ به رتبه سوم کشور صعود کند و فاصله اندکی تا رتبه اول دارد.

متقی نیا تصریح کرد: با توجه به تحقق کامل ١٥٠ همت برنامه تجهیز منابع امسال در پایان شهریور، هدف‌گذاری جدید ما برای پایان سال، دستیابی به ۸ درصد سهم از بازار سپرده‌های بانکی و جذب ۲۵۰ همت منابع است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر نقش این بانک در تأمین مالی پایدار امنیت غذایی کشور گفت: بانک کشاورزی پیشتاز تأمین مالی گندم با رقم ۳۰ همت از طریق اوراق بوده است. ما با حفظ سهم از بازار و توسعه ابزارهای نوین مالی می‌توانیم جایگاه خود را در نظام بانکی تثبیت و تقویت کنیم.

متقی‌نیا در پایان با قدردانی از تلاش همکاران ستادی و استانی تأکید کرد: نباید به موفقیت‌های فعلی بسنده کنیم. مسیر پیشرفت ادامه دارد و با همدلی، برنامه‌ریزی و نگاه هوشمندانه می‌توانیم سهم بیشتری از بازار بانکی کشور به دست آوریم و نقش مؤثرتری در تأمین امنیت غذایی ملی ایفاء کنیم.