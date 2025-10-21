متقی نیا اعلام کرد:
بانک کشاورزی، پیشتاز در تأمین مالی امنیت غذایی کشور / رشد ۵۷ درصدی سپردهها و صعود به رتبه سوم شبکه بانکی
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به برگزاری موفق مجمع این بانک و حضور بیسابقه مقامات عالی کشور در این مجمع، از رشد چشمگیر شاخصهای عملکردی بانک در ششماهه نخست سال و ارتقای رتبه بانک به جایگاه سوم در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی خبر داد و تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیتهای موجود، دستیابی به برنامه آرمانی جذب ۲۵۰ همت منابع و پیشتازی در تأمین مالی امنیت غذایی کشور کاملاً دستیافتنی است.
وی ادامه داد: سرانه سپرده شعب نیز ۴۸ درصد و سرانه سپرده کارکنان ۵۲ درصد افزایش یافته و در حوزه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز بیش از ۲۶ هزار فقره پرداخت صورت گرفته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به رشد ۳۸۶ درصدی سپردههای ارزی و افزایش ۷۲ درصدی درآمدهای غیرمشاع ارزی تصریح کرد: در حوزه بانکداری شرکتی نیز سهم مشتریان شرکتی از کل سپردههای مردمی ۷ درصد افزایش یافته و صدور Lcداخلی از لحاظ مبلغ ٢٣٠ درصد افزایش داشته است.
متقینیا توسعه تعاملات با بخشهای علمی و فناوری را یکی از محورهای مهم برنامه های راهبردی بانک دانست و گفت: تفاهمنامههای مهمی با دانشگاه صنعتی شریف و پارک فناوری پردیس منعقد شده است و این همکاریها زمینه توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و فناوری های نوین در کشاورزی را فراهم میکند.
او افزود: بانک کشاورزی با برنامهریزی دقیق توانسته در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ به رتبه سوم کشور صعود کند و فاصله اندکی تا رتبه اول دارد.
متقی نیا تصریح کرد: با توجه به تحقق کامل ١٥٠ همت برنامه تجهیز منابع امسال در پایان شهریور، هدفگذاری جدید ما برای پایان سال، دستیابی به ۸ درصد سهم از بازار سپردههای بانکی و جذب ۲۵۰ همت منابع است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر نقش این بانک در تأمین مالی پایدار امنیت غذایی کشور گفت: بانک کشاورزی پیشتاز تأمین مالی گندم با رقم ۳۰ همت از طریق اوراق بوده است. ما با حفظ سهم از بازار و توسعه ابزارهای نوین مالی میتوانیم جایگاه خود را در نظام بانکی تثبیت و تقویت کنیم.
متقینیا در پایان با قدردانی از تلاش همکاران ستادی و استانی تأکید کرد: نباید به موفقیتهای فعلی بسنده کنیم. مسیر پیشرفت ادامه دارد و با همدلی، برنامهریزی و نگاه هوشمندانه میتوانیم سهم بیشتری از بازار بانکی کشور به دست آوریم و نقش مؤثرتری در تأمین امنیت غذایی ملی ایفاء کنیم.