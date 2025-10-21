مشاور اقتصادی رییس جمهور در گفتوگو با ایلنا:
تکذیب درخواست چین از ایران برای پذیرشCFT / زیر بار حرف زور نمیرویم؛ چه غربی چه شرقی
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی با بیان اینکه اجبار و درخواست چین از ایران برای پیوستن به CFT صحت ندارد، گفت: ایران درباره هیچ مسالهای زیر بار حرف زور و اجبار نمیرود چه اجبار غربی و چه شرقی.
معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت تعاملات ایران با کشورهای همسایه در شرایط فعالسازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: باید بگویم که در حال حاضر شرایط تعامل با اوراسیا عالی شدهاست، به ویژه از اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل توافقات بر سر تعرفهها تعاملات افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه توافقنامه و تفاهمنامههای اقتصادی بسیار خوبی با کشورهای همسایه منعقد کردهایم و این توافقات جاری است.
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی گفت: با توجه به تاکید بسیار زیاد آقای رییس جمهور به موضوع صادرات غیرنفتی و وضعیت کشور در صادرات غیرنفتی در حوزه پتروشیمی و صنایع غذایی و معدن، در شرایط فعلی برنامههای ویژه برای همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه را دنبال میکنیم.
آقاپور افزود: مردم مطمئن باشند که با مهارتی که در ۴۶ سال گذشته از خنثی سازی تحریمها کسب کردهایم، با فعالسازی اسنپ بک اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
وی تاکید کرد: آنقدر شرایط خوب است که کشورهای همسایه از ایران درخواست تاسیس مناطق آزاد مشترک و مناطق اقتصادی مشترک را دارند .
در پاسخ به این سوال که گفته میشود عضویت کشورمان به CFT به درخواست چین از ایران بودهاست، آیا این موضوع صحت دارد که با اجبار چین CFT را پذیرفتیم؟ گفت: موافقت باCFT و پالرمو نشان داد که ایران با جهان درباره قوانین بینالمللی هیچ تضادی ندارد و اتفاقا همراه و همگام هستیم و از قوانین جهانی پیروی میکنیم.
وی افزود: اینکه با درخواست و اجبار چین به CFT بپیوندیم صحت ندارد ، مراحل تصویب این قوانین با رفع موانع با همکاری سران قوا انجام شد. ایران درباره هیچ مسالهای زیر بار حرف زور و اجبار نمیرود چه اجبار غربی و چه شرقی.
گفتوگو: نازیلا مهدیانی