لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت دوباره ابلاغ شد
لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همهساله از تیر ماه تا پایان مرداد ماه ترخیص برنج از گمرکات ممنوع میشود، امسال این موضوع دارای کشوقوس فراوان بود و بعد از ابلاغیه دفتر مقررات با ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی، لغو ممنوعیت ترخیص برنج متوقف شد، اما با نامه روز گذشته دفتر مقررات به گمرک ایران لغو ممنوعیت ترخیص برنج مجدداً به جریان افتاده است.
۱۶ مهر ماه مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران لغو رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را ابلاغ کرده بود.
گفتنی است؛ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامهای در تاریخ 2 مهر ماه 1404 به مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را بهاستناد نامه رئیس مجلس، ملغیالاثر اعلام کرده است.