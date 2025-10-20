مهربانی ملی دائمی است/ مشارکت ۵.٨میلیون نفر در طرح تسهیلات مهربانی

به گزارش ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد اجرای طرح مهربانی ملی با بیان اینکه در این بانک نگاه حاکم رفع مشکل و دغدغه مردم و مشتریان است، اظهار داشت: یک نگاه حاکم در بانک ملی برای رفع مشکل و دغدغه مردم و مشتریان بانک است از این رو با کمک و جدیت همکاران توانستیم محصولی را تولید کنیم که از کار مردم گره‌گشایی کند.

وی با اشاره به استقبال مردم از طرح مهربانی، ادامه داد: خوشبختانه استقبال قابل توجهی از طرح مهربانی صورت گرفته و منابع مهربانی از ٣٠٠ همت عبور کرده و ۵ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر از مردم در این طرح شرکت کردند و ١.٨ میلیون فقره تسهیلات به سقف ٢٠٠ میلیون تومان پرداخت شده‌است.

مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه طرح که بانی نماد تغییر روند بانکداری از سنتی به بانکداری مدرن محسوب می‌شود، گفت: طرح مهربانی و اعطای تسهیلات در این طرح توسط یک پلتفرم و به صورت غیر حضوری انجام شده که این اقدام در بانک تجربه نشده بود.

نجارزاده ادامه داد: مسائل و موضوعاتی که امروز در بانک ملی دنبال می کنیم ،متفاوت از سال های گذشته است و با کمک فناوری توانستیم محصولات نوینی را ارایه دهیم و نقش ملی بانک ملی را در افزایش اعتماد مردم به بانک ملی را عمق ببخشیم.

وی تاکید کرد : به طور قطع طرح ملی ادامه دار است و مهربانی ملی دائمی است چراکه این خدمات انتظار مردم از بانک ملی است و توانستیم با به روز برسانی خدمات و محصولات نیاز مشتریان را برطرف کنیم.

