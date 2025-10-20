به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در مراسم گرامیداشت سالگرد اجرای طرح مهربانی ملی با اشاره به شرایط اقتصادی پس از فعالسازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: هر چند اسنپ بک و مکانیسم ماشه شرایط را برای ما با مشکلاتی مواجه کرده اما با همت دست اندرکاران نظام بانکی که در کنار مردم همراه مردم هستند، می‌توانیم از این بحران هم با سر افزاری بیرون بیاییم.

وی با تشکر از خدمات بانک ملی به مردم ادامه داد: بانک ملی از ٩٠ سال گذشته با باور مردم شکل گرفته و این برند در دهه های مختلف حفظ و به هویت ملی تبدیل شده است.

مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با اشاره به اجرای طرح ملی مهربانی در بانک ملی گفت: طرح ملی مهربانی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت، طرحی بانکی متمایز است که یک ارزش اسلامی و انسانی در شرایط کشور محسوب می‌شود. در این طرح تسهیلات متمرکز و کم هزینه در اختیار مردم قرار می‌گیرد که این اقدام، یک کار دشوار بوده که در شرایط نوسانات فعلی یک رویکرد بسیار متفاوت است.

آقاپور تاکید کرد: در شرایط فعلی تامین مالی و هدایت آن به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار حایز اهمیت است و برای اجرای آن، ارزیابی و شاخص‌گذاری و صحیح عمل کردن نظام بانکی بسیار مهم است.

وی افزود: موضوع دیگر اقدامات فراتر از اقتصادی است ، بانکداری را که صرفا نگاه اقتصادی ندارد را می‌توان به نهاد فرهنگی تبدیل کرد.

مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با اشاره به اقدامات به اجرا رسیده در بانک ملی گفت: اتفاقاتی از جمله کفایت سرمایه گذاری بانک ملی و جذب منابع برای آینده از اقدامات مثبت بانک ملی بوده که این خبرهای خوب را به رییس جمهور می‌رسانم.

آقاپور تاکید کرد: شرایط امروز بسیار خاص و حساس است و در مسیر توسعه یکی از ابزارها، بانک محور است که در بانک محوری، همت دست‌اندرکاران نظام بانکی برای هدایت درست منابع حایز اهمیت است و البته می‌دانیم که موانع بسیار زیادی ایجاد شده اما یقین داریم نظام بانکی کشور از جمله بانک ملی برای اعتماد ملی، این موانع را پشت سر می گذارد.

