هند گاز مایع بیشتری از آمریکا میخرد
هند قصد دارد از سال ۲۰۲۶ واردات الپیجی از آمریکا را افزایش و وابستگی به خاورمیانه را کاهش دهد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع مطلع اعلام کردند که پالایشگاههای دولتی هند قصد دارند واردات گاز مایع (الپیجی) از کشورهای خاورمیانه را کاهش دهند و در مقابل، خرید از ایالات متحده آمریکا را افزایش دهند؛ اقدامی که میتواند به تقویت مذاکرات تجاری دهلینو با واشینگتن منجر شود.
این منابع گفتند که پالایشگاههای دولتی هند پیشتر به تأمینکنندگان سنتی خود در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر درباره احتمال کاهش خرید الپیجی اطلاع دادهاند.
حجم دقیق کاهش هنوز مشخص نیست، اما طبق گزارش ماه ژوئیه رویترز، هند از سال ۲۰۲۶ قصد دارد حدود ۱۰ درصد از واردات گاز پختوپز خود را از آمریکا تأمین کند.
در جریان سفر نارندرا مودی، نخستوزیر هند، به واشینگتن در ماه فوریه، دهلینو متعهد شد که خرید انرژی از آمریکا را از ۱۰ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار برساند.
آمریکا و هند همچنین هدفگذاری کردهاند که تا سال ۲۰۳۰ حجم تجارت دوجانبه را به ۵۰۰ میلیارد دلار برسانند.
مازاد تجاری هند با ایالات متحده یکی از عوامل اصلی اعمال تعرفههای ۵۰ درصدی از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا بر کالاهای هندی بوده است، بهطوری که نیمی از این تعرفهها بهطور خاص در واکنش به خرید نفت روسیه از سوی دهلینو اعمال شدهاند.
ترامپ روز چهارشنبه (۲۳ مهر) اعلام کرد که مودی به او اطمینان داده است که هند خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد. واشینگتن میگوید مسکو از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی جنگ برای تنشها با اوکراین استفاده میکند.
منابع آگاه افزودند که الپیجی وارداتی از آمریکا بهصورت تحویلی تأمین خواهد شد. این سوخت که ترکیبی از پروپان و بوتان است، بیشتر از سوی سه شرکت دولتی ایندین اویل، بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم وارد شده است و با قیمت یارانهای در اختیار خانوارها قرار میگیرد.
پالایشگاههای دولتی هند بهطور مشترک بهدنبال خرید حدود ۲ میلیون تن الپیجی از آمریکا در سال ۲۰۲۶ از طریق مناقصه هستند.
طبق دادههای دولتی، هند در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵ درصد از مصرف ۳۱ میلیون تنی الپیجی خود را وارد کرده است. از این مقدار، حدود ۹۰ درصد از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن قراردادهای مدتدار با کشورهای امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان سعودی تأمین شده است.
هند در سال جاری میلادی با استفاده از فرصت آربیتراژ، بعضی از محمولههای الپیجی آمریکا را خریده زیرا چین بهدلیل جنگ تعرفهای با واشینگتن، خریدهای خود را کاهش داده است.
رویترز در ماه آوریل، گزارش داد که هند در نظر دارد در چارچوب توافق تجاری گستردهتر، مالیات واردات برخی محصولات آمریکایی از جمله الپیجی را لغو کند.
طبق دادههای سال ۲۰۲۴، هند ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن الپیجی از امارات متحده عربی، ۵ میلیون تن از قطر، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از کویت و ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از عربستان سعودی وارد کرده است.
دهلینو همچنین مقادیر محدودی از بحرین و عمان خریده است.