محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «کمبود نهاده‌های دامی در بازار به چه دلیلی است؟» گفت: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به‌جد موضوع تامین نهاده‌های دامی را از طریق تجاری که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند، پیگیر است و تجاری که برای واردات نهاده‌های دامی ثبت سفارش کرده‌اند در حال واردات کالا هستند.

ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی ناکافی است

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی، گفت: مشکل کمبود نهاده‌های دامی در حال حاضر به دلیل تاخیر در تخصیص و تامین ارز است.

حسن‌نژاد با بیان اینکه تاخیری که در مورد تامین نهاده‌های دامی ایجاد شده است، به تاخیر در تامین ارز بازمی‌گردد، گفت: ارز مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با واردات نهاده‌های دامی ناکافی است و پیگیری‌های لازم در ارتباط با تامین مابقی ارز هم انجام شده است.

ضرب‌الاجل برای برخورد با دریافت‌کنندگان مبالغ پشت فاکتوری

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکل کمبود نهاده‌های دامی، گفت: با تهمیدات معاونت توسعه بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی به‌زودی موضوعات مربوط به تامین و تاخیر ارز مورد نیاز تجار برای واردات نهاده‌های دامی، برطرف خواهد شد.

حسن‌نژاد در مورد تامین نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه با قیمتی بیش از قیمت مصوب، گفت: نهاده‌های دامی براساس قیمت مصوب در بازارگاه عرضه می‌شود. بنابراین بخش‌های نظارتی باید با کسانی که اقدام به دریافت قیمت پشت فاکتور می‌کنند، برخورد لازم را داشته باشند.

فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تغذیه و اصلاح نژاد دام

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های بزرگی در بخش دام و طیور کشور وجود دارد، گفت: حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به دام و طیور است.

حسن‌نژاد افزود: ورود و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه تغذیه و اصلاح نژاد دام، نمودی از ورود علم و تکنولوژی به صنعت است. امروز افزایش تولیدات مواد پروتئینی و لنبی در کشور به استناد ظرفیت‌هایی است که در حوزه علم و تکنولوژی در بخش‌های مختلف تغذیه، اصلاح نژاد و مدیریت پرورش در حال انجام است.

