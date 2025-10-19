به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مدیرعامل این بانک در دیدار با خانواده‌های شهیدان قربانعلی غلامحسینی، نوراله فرجی و هادی باغبانی ضمن گفت‌وگو و اظهار همدردی، بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

متقی‌نیا در این دیدار اظهار داشت: شهدا با فداکاری و ایثار خود در راه دفاع از وطن و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز اقتدار و امنیت امروز کشور هستند و پاسداشت یاد و نام آنها، وظیفه همگانی ماست.

این گزارش می‌افزاید، شهید قربانعلی غلامحسینی در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ در فاو به شهادت رسید و شهید نوراله فرجی نیز در سال ۱۳۶۲ در چیلات دهلران به مقام رفیع شهادت نائل آمد. همچنین شهید مدافع حرم، هادی باغبانی، خبرنگار و مستندساز، در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ در جریان ثبت جنایات گروه‌های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.

بر اساس این‌گزارش، وهب متقی نیا در جریان شرکت در همایش آموزشی سالانه مدیران بانک کشاورزی در بابلسر، پس از دیدار با خانواده معزز شهدا، با حضور در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم بابلسر و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و بر اهمیت ادامه راه شهدای والامقام تأکید کرد.

شایان ذکر است در این دیدارها مشاور امور ایثارگران بانک کشاورزی، مدیر امور حوزه مدیریت و مدیر شعب بانک در استان مازندران، مدیرعامل بانک کشاورزی را همراهی می‌کردند.

انتهای پیام/