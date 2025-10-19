به گزارش ایلنا، سیدستار هاشمی شامگاه شنبه در گفت وگویی تلویزیونی درباره جذب و استفاده از نخبگان در وزارت ارتباطات اظهار داشت: موضوع این است که ما تصمیم‌گیری‌هایمان را پشت درهای بسته انجام نمی‌دهیم؛ بلکه با مشارکت خودِ بخش خصوصی پیش می‌رویم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته میزان ۱۰ نفر برتر کنکور ریاضی در این وزارتخانه بوده ایم و خانواده آنها اصرار داشتند که بتوانیم از مهاجرت این نخبگان جلوگیری کنیم، ادامه داد: در تعاملاتی که با آنها داشتیم، دغدغه‌هایی مطرح شد. برخی از آن‌ها گفتند که ما دوست داریم در کشور بمانیم، اما اگر بمانیم، باید تلاش کنیم ارتباط مؤثری داشته باشیم. اگر هم نمانیم، به بخش خصوصی می‌رویم و در ساختار آن، شرکت بزرگی تأسیس می‌کنیم تا به اقتصاد کشور کمک کنیم.

وی افزود: این نگاه نشان می‌دهد که چطور فضای علمی می‌تواند وارد فضای سیاسی و تصمیم‌سازی شود. ما نیز در تصمیم‌سازی‌ها از ظرفیت این نخبگان استفاده کردیم تا مسائل را بهتر حل کنیم و به پیشرفت کشور کمک کنیم.

بازدهی هر دلار در اقتصاد دیجیتال بین ۸ تا ۸۴ برابر است

هاشمی خاطر نشان کرد: در بحث اقتصاد دیجیتال، باید توجه کنیم که هسته این اقتصاد نرخ تکثر بسیار بالایی دارد؛ در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها، بازدهی هر دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال به‌طور تقریبی بین ۸ تا ۸۴ برابر است.

وی ادامه داد: البته این عدد کامل نیست، اما نشان‌دهنده ظرفیت بالای این حوزه است. باید تلاش کنیم این اقتصاد را جدی بگیریم، به آن توجه کنیم و کمک کنیم تا اتفاقات خوبی برای کشور رقم بخورد.

وی همچنین خطاب به مردم ایران گفت: نقدهای مشفقانه و تذکراتی که مردم به ما می‌دهند را با گوش دل می‌شنویم. تلاش شبانه‌روزی ما و همکارانمان این است که بتوانیم در راستای حل مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این مسیر، نگاهمان این است که تا حد امکان به متن بپردازیم و از حاشیه‌ها پرهیز کنیم. همه ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، برای ما ارزشمند است.

نهضت فیبر نوری و توسعه نسل پنجم در دستور کار است

هاشمی با بیان اینکه فناوری در کشور بعد از ۱۰۰ سال، در آستانه یک تحول بنیادین قرار گرفته است، افزود: تصمیم بر این است که زیرساخت‌های قدیمی مبتنی بر سیم مسی با فیبر نوری جایگزین شود. این اتفاق بزرگ، در ادامه مسیر همان ارتباطی‌ است که از سال ۱۳۰۴ با افتتاح نخستین مرکز مخابراتی ۶۰۰ شماره‌ای در خیابان لاله‌زار تهران آغاز شد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های امروز، پاسخگوی نیازهای ارتباطی کشور نیستند، گفت: برنامه ما این است که این زیرساخت‌ها را با فیبر نوری جایگزین کنیم و بسیار امیدوارم که در دولت چهاردهم، این پروژه بزرگ به سرانجام برسد.

به گفته وی، تاکنون ده‌ها هزار کیلومتر از این زیرساخت در کشور توسعه یافته و هدف‌گذاری این است که تا پایان دولت چهاردهم، حدود ۷۰ درصد پروژه پیشرفت داشته باشد.

هاشمی با تاکید بر اینکه این تحول، کیفیت ارتباطات را به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد، افزود: در کنار توسعه شبکه ثابت، تمرکز ما بر بخش سیار نیز حفظ شده است.

وی ادامه داد: پس از سال‌ها انتظار، مزایده طیف فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند و بلوک‌های ۱۰۰ مگاهرتزی به سه اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل اختصاص داده شد و هر سه اپراتور اکنون در حال تدارک و تأمین تجهیزات هستند.

وزیر ارتباطات افزود: برای این اپراتورها، الحاقیه‌ای به پروانه‌هایشان اضافه شده که آن‌ها را موظف می‌کند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از پوشش نسل پنجم تلفن همراه را با اولویت کلان‌شهرها، یعنی مناطقی که واقعاً نیاز وجود دارد، فراهم کنند.

هاشمی با بیان اینکه این کار زمانیر است، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ۱۴۰۴، مردم در زندگی روزمره‌ خود به‌طور ملموس بهبود کیفیت ارتباطات را احساس کنند.

وی به مردم قول داد که اینترنت با کیفیت، تا پایان دولت چهاردهم در اختیار مردم باشد.

به باور وزیر ارتباطات، کل این پروژه با توجه به پیش‌بینی ها، سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد کیفیت خواهد داشت.

هاشمی یادآور شد: در زیرساخت‌های فعلی مبتنی بر سیم مسی، در شبکه ثابت، حداکثر ظرفیتی که به دست مشترک می‌رسد در حدود ۱۰ تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه است اما با استفاده از فیبر نوری، امیدواریم این ظرفیت را به ۱۰۰ مگابیت و حتی تا ۵۰۰ مگابیت و بالاتر ارتقا دهیم.

وی افزود: یک نهضت در تولید محتوا و ارائه خدمات جدید نیز در حوزه ارتباطی کشور آغاز شده است که در دولت چهاردهم، این نهضت را به مردم معرفی خواهیم کرد.

افزایش نامعقول تعرفه ها را نمی پذیریم

هاشمی همچنین درباره افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز گفت: در سال‌های گذشته، تعرفه خدمات ارتباطی عملاً تغییری نداشت یا سیاست سرکوب تعرفه‌ها در پیش گرفته شده بود.

وی با بیان اینکه این موضوع به‌عنوان یک دغدغه جدی از سوی اپراتورها مطرح می‌شود، ادامه داد: اپراتورها می‌گویند که ۶۵ درصد هزینه‌هایشان ارزی است. اگر به چند سال گذشته برگردیم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی کاملاً قابل توجه بوده است. آن‌ها می‌گویند که علاوه بر نرخ ارز، هزینه‌های نیروی انسانی نیز افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ما هر از گاهی شنیده‌ایم که تعرفه‌های اینترنت به‌صورت چراغ خاموش یا چراغ روشن تغییر کرده‌اند. اپراتورها ادعا می‌کنند که گاهی عددی نامعقول به تعرفه‌ها اضافه شده که ادامه‌پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات رادیویی ابزارهای لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها را در اختیار دارد، تصریح کرد: دغدغه‌هایی که اپراتورها مطرح می‌کنند، قابل تحمل و شنیدنی هستند و به معاونت تخصصی مربوطه ماموریت داده شده است که با اپراتورها، یک چارچوب منطقی برای تعرفه‌گذاری تدوین کنند.

وی تاکید کرد: قطعاً و یقیناً تحمیل هزینه‌های نامتعارف به سبد هزینه‌های مردم را نمی‌پذیریم اما مسیر هم نباید به سمتی برود که منجر به ناترازی در حوزه ارتباطات شود.

هاشمی ادامه داد: واقعیت این است که یکی از دغدغه‌های مردم در حوزه ارتباطات، همین ناترازی است که آثار آن را مشاهده می‌کنیم. ما حتماً نگاه پیشگیرانه‌ای در این خصوص خواهیم داشت؛ البته کارشناسی، منطقی و با توجه جدی به کیفیت خدمات.

وی افزود: البته انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش باید حفظ شود. کیفیت خدمات ارتباطی باید به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار دهیم.

کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پیگیری نارضایتی مردم از خدمات ارتباطی اظهار داشت: حقیقت ماجرا این است که این نارضایتی‌ها دلایل مختلفی دارد و البته ما برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه یک چارچوب نظارتی دقیق در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با تدابیری اندیشیده شد، افق را برای ارتقای کیفیت ارتباطات روشن می‌بینم.

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که برای ارتباط مستقیم با مردم انجام شده، راه‌اندازی سامانه ۱۹۵ است، گفت: این سامانه عملاً شنونده دغدغه‌ها و نقدهای مردم نسبت به کیفیت ارتباطات‌شان است و از مردم می خواهم از این سامانه استفاده کنند چرا که در این دوره، آن را متناسب با نیازهای واقعی بازطراحی کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هر دوشنبه گزارش سامانه دریافت می‌شود که بخشی از این گزارش‌ها مستقیماً به کیفیت ارتباطات مربوط می‌شود. البته همه درخواست‌ها را نمی‌توانیم فوراً اجابت کنیم، اما در راستای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مردم در حال حرکت هستیم.

وی گفت: در سال‌های اخیر، میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی کاهش یافته است. اگر به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برگردید، می‌بینید که هر یک از اپراتورهای ما چیزی حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کردند. این روند در سال‌های بعد کند شده و همین موضوع بر کیفیت خدمات تأثیر گذاشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: بنابراین، ما هم به دنبال ارتقای کیفیت هستیم و هم به دنبال احیای انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش؛ مسیر پیش‌رو نیازمند همکاری، شفافیت و توجه جدی به خواسته‌های مردم است.

آخرین پیگیری ها از رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی

وزیر ارتباطات همچنین درباره رفع فیلتر برخی از شبکه های اجتماعی نیز اظهار داشت: از ابتدای ورود به وزارت ارتباطات، طبق مأموریتی که رئیس‌جمهور به من دادند و همچنان بر آن تأکید دارند، این موضوع با جدیت دنبال شده است.

هاشمی گفت: سیاست‌گذاری در فضای مجازی عملاً بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. اما این به معنای آن نیست که نگاه دولت مطالبه‌گر نبوده باشد.

وی تصریح کرد: گزارش‌های مفصل تحلیلی با این رویکرد ارایه سده ایت که اگر محدودسازی و مسدودسازی انجام شده، باید بررسی کنیم که وضعیت موجود به کدام‌یک از اهداف مدنظر در سال ۱۴۰۱ دست یافته است و در ازای آن محدودسازی، چه اتفاقی افتاده است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها در کشور اتفاق افتاده و این موضوع آلودگی شبکه را به همراه داشته است، ادامه داد: بخشی از آسیب‌هایی که امروز در داخل کشور مشاهده می‌کنیم، از سامانه‌های آلوده داخلی ناشی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر، مردم به ما گلایه می‌کنند که بسته اینترنتی خریدیم اما زود تمام شد. باید بگویم این محتمل است؛ اگر گوشی آلوده‌ای در اختیار داشته باشید، ممکن است بدون اطلاع شما از آن برای حملات سایبری استفاده شود و ترافیک مصرفی شما را بالا ببرد. این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

هاشمی تاکید کرد: استفاده بیش از ۸۰ درصدی مردم از فیلترشکن‌ها، پیام روشنی دارد.

وی اظهار داشت: بحث حکمرانی قانونمند که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، یک عقیده جدی در میان همه کارگزاران نظام است. همه کشورها به این اصل پایبندند، اما تفاوت در شیوه‌ها و روش‌هاست.

وی اظهار داشت:ما معتقدیم باید به سمت راهکارهای جدید برویم؛ راهکارهایی که ضمن حفظ حکمرانی قانونمند، به ارتقای کیفیت ارتباطات و دسترسی کمک کند. با همین نگاه، تحلیل‌های مفصل، کارشناسی، میدانی و مبتنی بر بارش فکری نخبگان را منتشر کردیم و در شورای عالی فضای مجازی نیز گزارشی ارائه دادیم.

هاشمی افزود: نتیجه این تلاش‌ها، رسیدن به یک سند ملی بود که با حضور سران قوا در شورای عالی فضای مجازی نهایی شد. این سند چند مرحله‌ای بود و نهایتاً به جریان افتاد. گام اول آن طبق برنامه اجرا شد.

وی با تایید کندی اجرای این سند خاطر نشان کرد: شرایط حاکم بر کشور باعث کندی در اجرا شده است. اما این سند در بالاترین سطح تصویب شده و با جدیت در حال پیگیری است. جلسات آن برگزار می‌شود و طبیعتاً فراز و نشیب‌هایی دارد.

هاشمی با تایید این موضوع که نقطه‌نظرات بسیار متفاوتی در این زمینه وجود دارد افزود: تحلیل‌ها و مبانی استدلالی با هم فرق می‌کنند. به ما تذکر داده‌اند، از جمله برخی نمایندگان مجلس که چرا فلان بستر باز شده است.

وی با اشاره به شعار دولت و رییس جمهوری درباره وفاق ملی گفت: دلیل این شعار این است که اگر تصمیمی گرفته می‌شود، باید پایدار باشد. کما اینکه این سند، حتی قبل از جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن، ادامه پیدا کرد و برگشت به عقب نداشت. این نشان‌دهنده عقلانیتی است که در تدوین سند به کار گرفته شد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه فرایند رسیدن به اجماع، طبیعی است که دشوار باشد، افزود: اما در این مسیر گام برمی‌داریم و امیدواریم که بتوانیم طبق تأکید رهبر معظم انقلاب، این سند را به‌طور کامل اجرا کنیم.

هر ۶ روز یک روستا در دولت چهاردهم به اینترنت پرسرعت متصل شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم، عدالت ارتباطی را نه یک شعار سیاسی، بلکه تعهدی عملی در قبال مردم می‌داند، افزود: دسترسی برابر به ارتباطات دیجیتال امروز به اندازه آب، برق و گاز اهمیت دارد و محرومیت از آن، به‌معنای محرومیت از فرصت‌های آموزشی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی است.

هاشمی گفت: هدف ما این است که همه مردم، صرف‌نظر از محل زندگی‌شان، از ارتباط باکیفیت و پایدار بهره‌مند شوند. عدالت ارتباطی یعنی کسی در روستا یا منطقه دورافتاده، از فرصت رشد و زندگی دیجیتال بی‌بهره نماند.

به گفته وزیر ارتباطات، در ابتدای دولت چهاردهم، یکی از نخستین اقدامات وزارتخانه انجام یک پایش جامع از وضعیت ارتباطی کشور بود. نتایج این پایش نشان داد که آمار رسمی از دسترسی بیش از ۹۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت، با واقعیت میدانی انطباق نداشت و با بررسی‌های دقیق، مشخص شد که تنها ۷۳ درصد از این روستاها به ارتباط پرسرعت و باکیفیت دسترسی داشتند و حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ روستا همچنان از اینترنت پایدار محروم بودند.

هاشمی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده از آغاز دولت چهاردهم گفت: در سه سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه ارتباطات روستایی صورت گرفته است. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، تاکنون دو هزار و ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند. یعنی به‌طور میانگین، هر شش روز یک روستا در کشور به اینترنت پرسرعت متصل شده است. این یعنی عدالت ارتباطی در حال تحقق عینی است، نه صرفاً در حد شعار.

وی تأکید کرد که نگاه دولت چهاردهم به توسعه ارتباطات، نگاهی صرفاً فنی نیست بلکه رویکردی عدالت‌محور دارد. او گفت: دسترسی به اینترنت پرسرعت یعنی دسترسی به فرصت‌های برابر برای یادگیری، درمان، کارآفرینی و زندگی بهتر. وقتی ارتباط برقرار باشد، فاصله شهر و روستا کمتر می‌شود و مهاجرت معکوس امکان‌پذیر خواهد شد.

هاشمی خاطرنشان کرد که برنامه‌ریزی دقیقی برای ادامه این مسیر انجام شده است. بر اساس هدف‌گذاری وزارت ارتباطات، تا پایان دولت چهاردهم، تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از اینترنت پرسرعت و باکیفیت برخوردار خواهند شد زیرا عدالت ارتباطی یعنی هیچ ایرانی در هیچ نقطه‌ای از کشور، از حق ارتباط محروم نباشد. این تعهد دولت چهاردهم به مردم است و با جدیت تا تحقق کامل دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/