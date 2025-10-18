افزایش 68 درصدی سرمایه گذاری محقق شده داخلی در دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، عملکرد سازمان متبوع خود در یک سال نخست دولت چهاردهم در حوزه سرمایه گذاری را دست یابی به رشد 68 درصدی در زمینه تحقق طرح های سرمایه گذاری داخلی عنوان کرد و اظهار داشت: درحالیکه در یکساله 1402 تا 1403، عملکرد این سازمان در سرمایه گذاری های داخلی در حدود 104 هزار و 801 میلیارد ریال بوده، این مهم در دوره زمانی مرداد 1403 لغایت تیرماه 1404، از میزان 175 هزار و 815 میلیارد ریال عبور کرد که بیانگر افزایش 68 درصدی در این شاخص مهم اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دومین حوزه عملکرد خوب سازمان منطقه آزاد انزلی در مولفه های ارزشیابی اقتصاد مقاومتی شامل سرمایه گذاری خارجی است که در این مدت با رشد 13 درصدی همراه شده، افزود: ارزش سرمایه گذاری محقق شده در یک ساله منتهی به پایان تیرماه 1404، در منطقه آزاد انزلی برابر با 26 میلیون دلار می باشد و این در حالی است که در مدت مشابه 1402 تا 1403، این رقم در حدود 23 میلیون دلار بوده است.

طاعتی مقدم بر این واقعیت تصریح کرد که همدلی میان اعضای هیأت مدیره و معاونین سازمان، وجود نیروی انسانی متخصص مدیریتی با سابقه فعالیت دو دهه ای در نخستین منطقه آزاد شمال کشور، و هم افزایی استانی تحت راهبری استاندار گیلان و نمایندگان مجلس بهمراه اعتماد سرمایه گذاران موجود و علاقمندان به حضور در این منطقه، از مهمترین دلایل رشد شاخص های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم محسوب می شود.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مهمترین طرح سرمایه گذاری مصوب در منطقه متبوع خود را در حوزه گردشگری اعلام نموده و گفت: براین اساس با اجرای دو طرح سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، شاهد مدیریت مسائل مرتبط با تردد و حضور مسافرین در فاز تجارت و گردشگری و بازطراحی اسکله مارینا خواهیم بود، دو طرحی که مجموعاً شاهد سرمایه گذاری 363 هزار میلیارد ریالی خواهیم بود.

وی مهمترین محورهای سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی را در حوزه خدمات بندری و تولیدی بیان کرد و گفت: نکته جالب توجه اینکه بیشترین تمایل سرمایه گذاران داخلی به حضور در حوزه های بندری و لجستیکی بوده و در همین راستا احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی و تأسیسات مربوط به آن، ساخت پایانه مکانیزه غلات، بهره برداری از 1.5 هکتار انبار سرپوشیده و تأسیس سردخانه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین از مهمترین طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی طی این مدت در منطقه آزاد انزلی قلمداد می شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: طی این مدت چندین طرح سرمایه گذاری تولیدی در زمینه های ابزار آلات صنعتی و برقی،تولید کالای خواب، طرح توسعه تولید سیلندر چاپ و لوازم التحریر،و...مورد بهره برداری قرار گرفت و عملیات احداث چند واحد تولیدی-صنعتی نیز آغاز شد.

