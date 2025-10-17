خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با ابلاغ بخشنامه گمرک ایران؛

واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر امکان‌پذیر شد

واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر امکان‌پذیر شد
کد خبر : 1701235
لینک کوتاه کپی شد.

گمرک ایران بخشنامه سهمیه واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اورسیا با حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا ، علی‌اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه سهمیه مقداری شرکت‌های مجاز به واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر این اساس شرکت‌های تأییدشده متقاضی واردات حبوبات و گندم می‌توانند تا سقف مشخص (برای گندم ۳ میلیون تن) نسبت به واردات با تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صفر درصد (در صورت رعایت سقف سهمیه) اقدام کنند. در غیر این صورت، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی با تعرفه رایج محاسبه می‌شود.

محصولات مورد نظر شامل لپه، نخود رسمی، نخود رسمی رنگی، نخود رسمی سایر، لوبیا رسمی و لوبیا سفید برای حبوبات به همراه گندم (صرفا شرکت بازرگانی دولتی ایران) است.

سقف واردات گندم از روسیه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن، بلاروس ۵۰ هزار تن و قزاقستان ۷۰۰ هزار تن (مجموعا ۳ میلیون تن) تعیین شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ