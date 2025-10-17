به گزارش ایلنا ، علی‌اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه سهمیه مقداری شرکت‌های مجاز به واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر این اساس شرکت‌های تأییدشده متقاضی واردات حبوبات و گندم می‌توانند تا سقف مشخص (برای گندم ۳ میلیون تن) نسبت به واردات با تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صفر درصد (در صورت رعایت سقف سهمیه) اقدام کنند. در غیر این صورت، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی با تعرفه رایج محاسبه می‌شود.

محصولات مورد نظر شامل لپه، نخود رسمی، نخود رسمی رنگی، نخود رسمی سایر، لوبیا رسمی و لوبیا سفید برای حبوبات به همراه گندم (صرفا شرکت بازرگانی دولتی ایران) است.

سقف واردات گندم از روسیه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن، بلاروس ۵۰ هزار تن و قزاقستان ۷۰۰ هزار تن (مجموعا ۳ میلیون تن) تعیین شده است.

انتهای پیام/