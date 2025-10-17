دبیر شورایعالی مناطق آزاد:
روستای سهیل قشم الگوی موفق در گردشگری کشور
رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در پیامی انتخاب روستای سهیلی جزیره قشم به عنوان روستای جهانی گردشگری را به قشموندان و تمامی تلاشگران توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور تبریک گفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وویژه اقتصادی، رضا مسرور در متن این پیام آورده است؛
با افتخار و مسرت، انتخاب شایستهی روستای سهیلی از جزیرهی زیبای قشم به عنوان یکی از روستاهای جهانی گردشگری را به مردم شریف این منطقه، فعالان حوزه گردشگری و تمامی تلاشگران توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور تبریک عرض مینمایم.
این دستاورد ارزشمند، حاصل همت بلند مردم، اصالت فرهنگی، و ظرفیتهای بینظیر طبیعی و اجتماعی این روستاست که توانستهاند در عرصه جهانی بدرخشند و نام قشم را به عنوان نگینی درخشان در نقشه گردشگری بینالمللی ثبت کنند.
شورایعالی مناطق آزاد کشور، با تمام توان، از توسعه زیرساختها، توانمندسازی جوامع محلی، و معرفی ظرفیتهای بومی در سطح ملی و جهانی حمایت خواهد کرد تا روستاهایی چون سهیلی، به الگوهایی موفق در مسیر گردشگری پایدار و مردمی تبدیل شوند.
امید آن داریم که این موفقیت، آغازی باشد بر شکوفایی بیشتر روستاهای مناطق آزاد و تقویت پیوند میان فرهنگ، اقتصاد و طبیعت در مسیر توسعه متوازن کشور.