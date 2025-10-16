خبرگزاری کار ایران
یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش ایلنا به نقل  از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۵۸۴ هزار و ۳۵۲ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۵۴ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.

 

