یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم واریز شد
یارانه نقدی مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها؛ یارانه مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۵۸۴ هزار و ۳۵۲ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۵۴ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.