محمدرضا طلایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «آیا این سازمان وارد چرخه توزیع کالاهای اساسی ازجمله برنج و روغن شده است؟» گفت: کالاهای اساسی جزو کالاهایی است که توزیع آن در روستا بازارهای این سازمان، اولویت دارد.

راه‌اندازی ۲۵۰ روستا بازار برای توزیع کالاهای اساسی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه روستا بازارها، بستر مناسبی برای دسترسی آسان تولیدکنندگان روستایی به بازار‌های داخلی برای فروش بدون واسطه ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر، بیش از ۲۵۰ روستا بازار ایجاد شده و یکی از محورهای ایجاد آنها، توزیع کالاهای اساسی بوده است.

طلایی با اشاره به ورود تشکل‌ها به چرخه واردات و توزیع کالاهای اساسی، گفت: با توجه به رویکرد و نگاه وزیر جهاد کشاورزی، امروز تشکل‌ها نیز به بحث واردات و توزیع کالاهای اساسی برای بقیه شبکه ورود پیدا کرده‌اند.

خرید برنج از کشاورزان برای تنظیم بازار

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اثرگذاری افزایش روستا بازارها، گفت: هرچه تعداد روستا بازارها افزایش یابد و سهم آنها در بازار بیشتر شود، اثرگذاری آنها برای توزیع کالاها بیشتر خواهد شد.

طلایی به آغاز خرید برنج برای توزیع آن در زمان مناسب در بازار اشاره کرد و گفت: خرید برنج به صورت مستقیم از کشاورزان نزدیک به یک ماه است که آغاز شده و خرید آن همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

همه ارقام برنج از کشاورزان خریداری می‌شود

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد قیمت خرید برنج ازسوی این سازمان از کشاورزان، گفت: ارقام متفاوت برنج از کشاورزان در حال خریداری است و قیمت خرید آن با توجه به کیفیت برنج، متفاوت است و تا هر زمان که کشاورز برنج خود را به بازار عرضه کند خرید آن ادامه خواهد داشت.

طلایی افزود: برنج‌های خریداری‌شده برای تنظیم بازار هر زمان نیاز باشد وارد بازار خواهد شد. با این شیوه دلالان از بازار برنج حذف می‌شوند.

جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار برنج

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همه انواع برنج در میان برنج‌های خریداری‌شده هست، گفت: سعی کردیم که همه سبد برنج را در فروشگاه‌ها داشته باشیم.

طلایی در پاسخ به این سوال که «برنج‌های ذخیره‌شده چه زمانی در بازار توزیع خواهد شد؟» گفت: ما این برنج را برای هر زمانی که نیاز باشد به‌ویژه برای ماه‌های پایانی سال ذخیره‌سازی می‌کنیم و مطمئنا توزیع آنها در زمان مناسب باعث جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار برنج خواهد شد.

