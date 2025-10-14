فولاد مبارکه؛ پیشرو در تولید و کیفیت فرایندها
در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵، پروژههای مدیریت پایدار آب و اقتصاد چرخشی شرکت فولاد مبارکه موفق به کسب جایگاه در میان پروژههای برتر انجمن جهانی فولاد شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ یاسر حاجیحیدری، مدیر برنامهریزی و کنترل تولید شرکت فولاد مبارکه، در نشست خبری تخصصی گروه فولاد مبارکه اعلام کرد: فولاد مبارکه تنها به کیفیت محصول نمیپردازد، بلکه کیفیت فرایندها، مصرف انرژی و احترام به محیط زیست نیز از اولویتهای این شرکت است.
وی افزود: این شرکت متعهد به اجرای سیاستهای فولاد سبز و صنعت سبز است و موفق به دریافت گواهینامههای بینالمللی شده که مسیر صادرات محصولات به بازارهای جهانی، به ویژه اروپا، را هموار میکند.
حاجیحیدری به گواهینامههای ISO 14064، ISO 14067 و ISO 14001 اشاره کرد و گفت: این استانداردها مربوط به گزارشدهی انتشار گازهای گلخانهای و مدیریت محیط زیست هستند و توسط نهادهای معتبر بینالمللی اعتبارسنجی شدهاند. فولاد مبارکه در آسیا جزو سه شرکتی است که این اعتبارسنجی را دریافت کرده است.
وی همچنین به دریافت گواهینامه مشارکت در برنامه اقدام اقلیمی انجمن جهانی فولاد اشاره و خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه از سال ۲۰۱۰ تاکنون به مدت ۱۵ سال متوالی با این انجمن همکاری داشته و امسال نیز گواهینامه مربوطه را دریافت کرده است.
مدیر برنامهریزی و کنترل تولید فولاد مبارکه تاکید کرد: فولاد مبارکه کاهش انتشار کربن را تا سال ۲۰۵۰ در دستور کار خود دارد و میزان انتشار کربن از کورههای بلند این شرکت تقریباً ۵۰ درصد کمتر از استانداردهای معمول است. همچنین پروژههای اقتصاد چرخشی با بازگرداندن پسماندهای فرآیندی به چرخه تولید، در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵، پروژههای مدیریت پایدار آب و اقتصاد چرخشی شرکت موفق به کسب جایگاه در میان پروژههای برتر انجمن جهانی فولاد شدند.
حاجیحیدری به اقدامات محیط زیستی فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: این شرکت بیش از ۱۵۰۰ هکتار جنگل مصنوعی ایجاد کرده است که معادل ۴۳ درصد عرصه شرکت است و باعث ذخیرهسازی ۳۱ هزار تن کربن و بازگشت ۵۶ هزار تن اکسیژن به اتمسفر شده است.
وی ادامه داد: در راستای حفاظت از تنوع زیستی، فولاد مبارکه برنامههایی برای حمایت از گونههای گیاهی و جانوری، ایجاد زیستگاه امن برای پرندگان مهاجر و اجرای پروژههای مشترک با دانشگاهها دارد.
حاجیحیدری در پایان تاکید کرد: فولاد مبارکه تنها تولید فولاد نمیکند، بلکه الگوی جهانی همزیستی صنعت با طبیعت را ایجاد کرده و این مسیر را با تعهد، دانش و مسئولیت ادامه میدهد.