ثبت روزانه ۲۵ رکورد در واحدهای مختلف/ رشد ۲.۲ درصدی تولید در فولاد مبارکه در نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی فولاد بهعنوان «صنعت مادر» گفت: توسعه هر کشوری به رشد صنایع مادر وابسته است و فولاد بهعنوان محور حرکت چرخ اقتصاد ملی، نقش تعیینکنندهای در رونق تولید دارد.
زنجیره تأمین گسترده و سهم چشمگیر در تولید ملی
به گفته معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، حدود ۲۵۰۰ شرکت در زنجیره تأمین مواد اولیه، قطعات و محصولات این مجموعه فعالاند و این زنجیره بزرگ، موتور محرک تولید کشور محسوب میشود.
سلیمی افزود: راه برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور، تمرکز بر تولید است. شرکتهایی که در سالهای اخیر بر تولید متمرکز ماندهاند، به سودآوری رسیدهاند و فولاد مبارکه نیز با وجود محدودیتهای انرژی، توانسته با برنامهریزی دقیق روند رشد تولید خود را حفظ کند.
رشد تولید و تثبیت جایگاه جهانی
بر اساس اعلام وی، تولید فولاد خام گروه فولاد مبارکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافته است. فولاد مبارکه با سهم ۳۴.۸ درصدی از تولید فولاد خام کشور، همچنان جایگاه نخست داخلی را حفظ کرده و ایران نیز در رتبه دهم جهانی تولید فولاد قرار دارد.
این موفقیت، به گفته سلیمی، حاصل مدیریت صحیح منابع انرژی و توزیع بهینه برق میان شرکتهای زیرمجموعه همچون فولاد هرمزگان و صبا است.
رکوردهای جدید در خطوط تولید
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه در ادامه گفت: در نیمه نخست امسال، خطوط اصلی تولید از جمله احیای مستقیم، ریختهگری مداوم و نورد سرد موفق به ثبت رکوردهای تازه شدهاند. در فروردینماه، تولید ۸۳۲ هزار تن فولاد خام در یک ماه رقم خورد که معادل عملکرد سالانه برخی کشورهاست. در مجموع ۲۵ رکورد روزانه در واحدهای مختلف به ثبت رسیده است.
دستاوردهای زیستمحیطی و کاهش مصرف آب
سلیمی با اشاره به اقدامات زیستمحیطی گفت: مصرف آب در فولاد مبارکه بهطور میانگین به ۰.۲ تا ۰.۶ مترمکعب به ازای هر تن فولاد رسیده است؛ در حالی که میانگین جهانی ۴ تا ۵ مترمکعب است. این موفقیت برای منطقه خشک اصفهان اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: فولاد مبارکه تنها ۱ تا ۱.۵ درصد از آب حوزه زایندهرود را مصرف میکند و برای تولید هر تن فولاد خام، تنها ۲.۶ میلیون مترمکعب اسلب آب استفاده میشود.
این شرکت با اجرای پروژههای بازچرخانی و تصفیه پساب شهری، موفق شده ۸۳ درصد از مصرف آب خام خود را کاهش دهد. بیش از ۶۰ درصد آب مصرفی شرکت از پساب صنعتی تأمین میشود و تصفیه پساب ۹ شهر اطراف در دستور کار قرار دارد.
عبور از محدودیتهای انرژی با خودتأمینی
سلیمی درباره چالش انرژی در سال جاری توضیح داد: محدودیت انرژی صنایع از ۱۶ فروردین ماه آغاز شد و در ماههای بعد تا سطح ۱۰۰ درصدی نیز رسید. با وجود این، فولاد مبارکه توانست با رشد ۱۱۹ درصدی تولید برق در نیمه نخست سال و کاهش ۴ درصدی مصرف از شبکه، روند تولید را حفظ کند.
به گفته او، سیاست این مجموعه از ابتدا کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق بوده است. نیروگاه خورشیدی شهید کاظمی اکنون با رشد ۱۱۹ درصدی برق تولید میکند و نیروگاه بادی خواف با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات نیز تا دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
عملکرد تولید در سال ۱۴۰۴
در بخش پایانی این نشست، آمار تولید محصولات فولاد مبارکه ارائه شد. در سال ۱۴۰۴ تولید آهن اسفنجی ۱۷۹ هزار تن کاهش یافته، اما تولید تختال با ۷۹۷ هزار تن و کلاف گرم با ۷۸ هزار تن همچنان در سطح بالایی حفظ شده است.
در شهریورماه امسال، فولاد مبارکه به بازده کیفی ۹۶ درصد دست یافته است. همچنین ظرفیت اسمی شرکت از اواخر سال ۱۴۰۱ به ۷.۲ میلیون تن رسید.
رکوردهای ماهانه تولید
بر اساس گزارش ارائهشده، رکوردهای ماهیانه تولید در خطوط اصلی فولاد مبارکه به این شرح است: آهن اسفنجی در فروردین ماه: ۸۳۷ هزار تن، احیای مستقیم ۱: ۵۳۱ هزار تن، احیای مستقیم ۲: ۳۰۶ هزار تن، ریختهگری در فروردین ماه: ۸۳۲ هزار تن و ۴۶۳۰ ذوب، اسیدشویی ۱: ۸۹ هزار تن، تاندم میل در اردیبهشت ماه: ۱۴۰۰۱ هزار تن و احیای مستقیم سبا (فروردین تا شهریور ماه): بین ۱۴۶ تا ۱۵۱ هزار تن، همچنین ریختهگری پیوسته سبا در فروردین ماه: ۱۶۴.۳ هزار تن و نورد پیوسته سبا درفروردین ماه: ۱۶۰ هزار تن.
در پایان این نشست، سلیمی با اشاره به عملکرد پایدار فولاد مبارکه در تولید، انرژی و محیط زیست تأکید کرد: «توسعه پایدار زمانی محقق میشود که تولید، محیط زیست و منافع ملی در کنار هم دیده شوند. فولاد مبارکه در این مسیر با قدرت گام برمیدارد.»
