به گزارش خبرنگار ایلنا، آیفون ۱۷ پرو مکس که هفته گذشته با برچسب قیمتی سرسام‌آور در یک فروشگاه اینترنتی موجود شد، واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور را در روز شنبه در پی داشت.

ذبیح‌الله خداییان در واکنش به تخصیص ارز به واردات گوشی‌های لوکس گفته بود که در این مورد، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی مسئولیت دارند تا منابع و مصارف ارزی را به گونه‌ای مدیریت کنند که صرف کالا‌های ضروری و اساسی کشور شود و از هزینه‌کرد ارز برای کالا‌های غیرضروری جلوگیری شود.

او از تشکیل پرونده برای ثبت سفارش لوکس در وزارت صمت خبر داد و گفته بود: این موضوع تحت رصد دقیق سازمان بازرسی قرار دارد و پرونده‌ای درباره روند ثبت سفارش در وزارت صمت تشکیل شده است. مسئولین مربوطه دعوت و توضیحات لازم اخذ شده است و در صورت عدم ارائه توجیه قانع‌کننده، در سال جاری پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

کاهش شدید واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور

در همین رابطه، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد واکنش سازمان بازرسی به واردات گوشی‌های آیفون به خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: آمار واردات و ثبت سفارش کالاهای لوکس و غیر ضرور در سال جاری بسیار کاهش یافته است.

وی افزود: در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برای واردات برخی از کالاهای غیرضروری همانند گوشی‌های تلفن هوشمند و پارچه محدودیت‌های زیادی قائل شده است.

کاهش ۱۷۰ میلیون دلاری واردات موبایل

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه آمار واردات کالاهای لوکس به شدت کاهشی است، در مورد جزئیات آمار واردات گوشی‌های تلفن همراه لوکس، گفت: آمار واردات ۵ ماهه نخست سال نشان می‌دهد که ما حدود ۱۷۰ میلیون دلار کاهش واردات در حوزه موبایل داریم.

دهقان دهنوی در مورد کاهش واردات سایر کالاهای غیر ضرور نیز گفت: همچنین حدود ۱۶۰ میلیون دلار کاهش واردات در حوزه پارچه داریم.

انتهای پیام/