به گزارش ایلنا، اسامی برندگان قرعه‌کشی ایران خودرو ویژه طرح مادران از طریق سایت رسمی فروش ایران خودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام شد. این قرعه‌کشی مربوط به هشتمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو است که با هدف حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ فرزندآوری در قالب طرح جوانی جمعیت برگزار شد

جزئیات قرعه‌کشی ایران خودرو طرح مادران

در هشتمین مرحله فروش ایران خودرو که از تاریخ 8 تا 13 مهر 1404 انجام شد، متقاضیان می‌توانستند در قالب سه طرح فروش مختلف شامل فروش فوری، فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، اقدام به ثبت‌نام کنند. در میان این طرح‌ها، طرح مادران (ویژه بانوان دارای دو فرزند و بیشتر) نیز با شرایط ویژه‌ای اجرا شد. طبق اعلام رسمی، قرعه‌کشی این مرحله روز چهارشنبه 16 مهر با حضور نمایندگان نهاد‌های نظارتی برگزار شد و امروز نتایج نهایی آن منتشر شده است.

در این مرحله نیز مانند دوره‌های قبل، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ویژه مادران دارای دو فرزند یا بیشتر) در قالب سهمیه خاص و مستقل انجام شده است.البته در این طرح فروش تغییرات قیمتی لحاظ نخواهد شد .

سایت اعلام اسامی برندگان طرح مادران ایران خودرو

برای مشاهده وضعیت برنده شدن در طرح مادران، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش ایران خودرو به نشانی:

https://www.ikcosales.ir

و ورود به بخش «نتایج قرعه‌کشی»، با وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی (کد ملی یا شماره پیگیری)، از نتیجه مطلع شوند.

همچنین، پیامک رسمی به شماره همراه ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام ارسال می‌شود که شامل اطلاعات اولیه برنده‌شدن و نحوه واریز وجه خواهد بود.

برگزیدگان اولویت‌بندی، به مدت هفت روز کاری از زمان دریافت پیامک و اعلام نتایج مهلت خواهند داشت تا براساس فراخوان صورت گرفته نسبت به مراجعه به سایت فروش، واریز وجه خودرو و انعقاد قرارداد اقدام کنند. در صورت عدم واریز در مهلت مقرر، نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.

