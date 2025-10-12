هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت فعالیت دکل‌های حفاری نفتی در ایران اظهار داشت: ما در حال حاضر ۱۱۸ دستگاه دکل حفاری خشکی داریم، تعدادی دستگاه دریایی در خلیج فارس و یک دکل هم در خزر وجود دارد و تقریبا همه فعال هستند، دستگاه بیکار نداریم و شرایط خوب است. اما به هرحال حفاری کار پررریسک و پرهزینه‌ای است، باید سرمایه‌های فیزیکی، مالی و نیروی انسانی حفظ شود.

وی افزود: زمانی قابلیت تولید داریم که بتوانیم این دستگاه‌ها را به موقع طبق دستورالمعل سازنده تعمیر کنیم تا سرپا بمانند، برخی مواقع شرکت‌های حفاری به دلایل نداشتن منابع مالی و نگرفتن منابع از کارفرما قادر نیستند به موقع تعمیرات اساسی انجام دهند. در نهایت به جای اینکه این سرمایه فیزیکی درآمدزایی کند بعد از مدتی با مشکل مواجه می‌شود و اگر بخوایم دستگاه به شرایط عادی برگردد باید هزینه کنیم. اکنون هرچند پرداخت از سوی کارفرماها تاخیر دارد اما فعالیت ادامه دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی ایران با بیان اینکه اگر کارفرماها نظارت کنند و برنامه بهتری بدهند، با افزایش راندمان مشکل را حل می‌کنیم، یادآور شد: اگر برنامه‌ها خوب نباشند راندمان کاهش پیدا می‌کند و دکل حفاری جوابگو نیست و مجبوریم با افزایش دکل مشکل را حل کنیم. در حال حاضر، مشکل اساسی و اضطراری نداریم، البته برخی شرکت‌ها نیاز به دکل دارند و دنبال خرید هم هستند.

وی درباره فعالیت دکل‌های ایرانی در خارج از کشور گفت: باتوجه به شرایط موجود هیچ‌یک از دستگاه‌های ایرانی در خارج از کشور کار نمی‌کنند و شرکت‌های حفاری پروژه‌ای در خارج از کشور ندارند. در گذشته با دستگاه دریایی ایران‌خزر برای یک شرکت انگلیسی-اماراتی در ترکمنستان پروژه چند ساله داشتیم که بعد از تعطیلی پروژه دکل به ایران برگشت.

خادمی درباره نیاز به واردات دکل جدید تصریح کرد: اگر راندمان را افزایش دهیم شاید نیاز به این نباشد که دکل جدید بکار بگیریم اگر راندمان همین باشد باید حدود ۶ دکل جدید بکار گرفته شود. اگرچه این امر بستگی به پروژه‌ها دارد اگر شرایط بگونه‌ای باشد که نفت بیشتر صادر کنیم باید چاه توسعه‌ای بیشتری حفاری و تعمیر شوند، در این صورت نیاز به دستگاه حفاری جدید است تا تولید بیشتر و صادرات افزایش یابد شود اگر فروش نفت کاهش یابد نیاز جدی به دکل جدید نداریم.

وی درباره دکل‌های فرسوده منجر به کاهش تولید و صادرات خواهد شد، توضیح داد: اگر دستگاه فرسوده باشد قطعا کارفرما قبول نمی‌کند که روی لوکیشن قرار گیرد، در برخی مواقع چون دکل‌ها تعمیرات اساسی نشده‌اند برخی اکوییپمنت‌ها که شامل حدود ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات دوار می‌شو د؛ با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است پروژه چند ساعت و یا چند روز متوقف شود تا ماشین‌آلات به عملیات برگردد و این باعث تاخیر می‌شود این بستگی به توان پرسنل و مدیریت شرکت‌ها دارد اما اینگونه نیست که منجر به افت تولید در سطح ارقام بزرگ شود.

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی ایران خاطرنشان کرد: هر دستگاه حفاری حدود ۱۰۰ سال کار می‌کند و هر کدام خراب شود به تنهایی قابل تعمیر اساسی و جایگزین هستند و چیزی به عنوان دکل فرسوده نداریم.

وی تاکید کرد: کاهش تولید نفت به خاطر فرسودگی و یا عملکرد بد دستگاه حفاری نداریم ممکن است دستگاه حفاری چند روز انتظار برای تعمیر داشته باشد که چندان اثری بر تولید ندارد، کارفرما دستگاهی که منجر به کاهش تولید شود و هزینه‌های درون‌چاهی افزایش دهد بکار نمی‌گیرد و ما این وضعیت را نه ایران و نه در هیچ کشوری نداریم.

خادمی بیان کرد: این صنعت پیچیده است و باید تمام استانداردها را رعایت کنیم به دلیل اینکه روی مخزن ۵ تا ۱۰ هزار PSI فشار وجود دارد کوچکترین مشکل منجر به آتش گرفتن هم دکل و هم چاه می‌شود.

وی گفت: برای پروژه چنگوله که شرایط چاه متفاوت است نیاز به دکل حفاری داریم، پروژه سروک‌آذر نیز نیاز به دکل دارد. در کل در شرایط کنونی حداکثر حدود ۷ دکل تا خشکی و نه بیشتر نیاز است مگر اینکه شرکتی بنای توسعه داشته باشد.

