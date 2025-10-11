اجرای بسته حمایتی صنایع یک ماه تمدید شد

به گزارش ایلنا، عبدالله مهاجر دارابی افزود: آثار جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های ظالمانه بر کسب‌وکار‌ها وقتی در کنار شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» که مقام معظم رهبری نسبت به ضرر و خطر آن برای کشور هشدار داده‌اند، قرار می‌گیرد، بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌کند که ارکان نظام حکمرانی برای کاهش آثار مخرب این شرایط بر پیکره بنگاه‌های اقتصادی، تدبیری بیندیشد.

وی ادامه داد: هر چند پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت تلاش کرد با مصوبه حمایتی خود پیامد‌های نامطلوب جنگ را کاهش دهد، اما عدم اجرای درست این مصوبه و پرهیز از مشورت مستمر با بخش خصوصی در همه فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اثرات بسته حمایتی را کمرنگ کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اکنون موضوع اجرایی نشدن بسته حمایتی دولت، وزیر صمت را به تکاپو واداشته و مجوز تمدید یک ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع را از رئیس‌جمهور گرفته است. این خبر مهم را وزیر صمت در نشست اخیر فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس جمهور مطرح کرد که جای شکر آن باقی است.

وی بر ضرورت همراهی با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است. چراکه فقدان ثبات در تصمیم‌گیری‌ها به همراه تکرار اشتباهات سیاستگذاری، مسیر حرکت بخش‌خصوصی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی را متزلزل نموده است.

دارابی افزود: افزایش تاب‌آوری اقتصادی، یکی از عوامل کلیدی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی محسوب می‌شود و تحقق آن در گرو ثبات تصمیم‌های حکمرانی است. نوسان در سیاست‌گذاری کلان و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به واقعیت‌های میدان و تنگنا‌های بخش خصوصی، کسب‌وکار‌ها را در تدوین شفاف اهداف سازمانی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دچار مشکل کرده است.

کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی تشکیل شود

وی اضافه کرد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند آینده‌نگری مطلوبی داشته باشند، به شرط آنکه رفتار‌های آتی دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی‌پذیر باشد. همین نکته کلیدی است که ضرورت ارتباط و هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی را عیان می‌نماید. از همین رو است که هم رئیس‌جمهور بر برگزاری نشست‌های مستمر دولت و اتاق بازرگانی تاکید کرده و هم رئیس کل بانک مرکزی را به این جمع‌بندی رسانده است که کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی برای رفع ابهامات در سیاست‌ها و روند‌های ارزی تشکیل شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲روزه حضور پررنگ بخش‌خصوصی در کنار تغییر رویکرد سیاستگذاران، توانست کشور را از مشکل تامین کالا‌های اساسی مصون بدارد گفت: اعتقاد داریم چناچه دولت بپذیرد که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و بوروکراسی پیچیده و تورم مقررات در حوزه تجارت و صادرات، جای خود را به تسهیل‌گری بدهد، خواهیم توانست میزان صادرات را حداقل به دو برابر میزان موجود برسانیم و مشکلات تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی را با اتکا به بخش خصوصی حل کنیم.

انتهای پیام/