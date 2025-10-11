خبرگزاری کار ایران
تصویب شرایط واگذاری بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های دولتی

تصویب شرایط واگذاری بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های دولتی
سازمان خصوصی‌سازی با انتشار گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه اخیر خود، از تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۱ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش پایه‌ای بالغ بر ۱۱۷ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش، مهم‌ترین مصوبات سازمان خصوصی‌سازی در سر فصل "اصلاح مقررات و تصویب آیین‌نامه‌های کلیدی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" شامل آیین‌نامه اجرایی «شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور»، آیین‌نامه اجرایی «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» و آیین‌نامه «نحوه واگذاری سهام ترجیحی» می‌شود.

تنفیذ حکم بند (ب) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص شرکت‌های مشمول واگذاری و واگذار شده نیز از دیگر اقدامات سازمان خصوصی‌سازی است. همچنین، تدوین آیین‌نامه «نحوه صدور مجوزهای سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت‌های مشمول واگذاری و شرکت‌های واگذار شده» از اقدامات شاخص سازمان در ۱۰۰ روز اخیر است که در راستای محور "تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های تخصصی توسط هیأت واگذاری" انجام شده است.

بنابر این گزارش، واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها، تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۱ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش پایه‌ای بالغ بر ۱۱۷ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان توسط هیأت واگذاری و واگذاری سهام دولت در شش شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش بالغ بر ۱۷۱ میلیارد تومان از جمله شاخص‌ترین اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در مدت اخیر است.

