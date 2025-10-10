به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدمهدی جوادیان‌زاده با اشاره به قدمت فناوری بارورسازی ابرها در جهان که متجاوز از 80 سال به سرانجام رسیده‌است گفت: بارورسازی ابرها سابقه‌ای طولانی و بیش از 60 سال قدمت دارد و با اتکا به کارشناسان داخلی این امر سه دهه در ایران علی رم فراز و نشیب‌ها در حال انجام است.

وی افزود: ایده بارورسازی ابرها در شرایط مناسب بارش فصلی را بین 5 تا 15 درصد افزایش می‌دهد. هرچند این بازه به روش، نوع ابر و شرایط محلی بستگی دارد و در برخی مطالعات محلی اثرات متفاوتی هم دیده شده است.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فن‌آوری‌های نوین آب‌های جوی عنوان کرد: در مناطق کوهستانی بهره‌وری این فناوری بهتر جواب داده‌است و بارورسازی ابر تا حد زیادی وابسته به مکان و شرایط و ویژگی‌های جوی مرتبط است.

جوادیان‌زاده گفت: این روش افزایش 15 تا 20 درصد بارش را به همراه داشته‌‌است.

وی با بیان اینکه به منظور دستیابی به نتایج مطلوب باید به بارورسازی ابر‌ها به عنوان یک استراتژی مستمر و بلندمدت نگریست، ادامه داد: ارتقای بهره‌وری در استحصال آب‌های جوی، از مهم‌ترین بخش‌های این مأموریت‌ است و صرفا در زمان خشکسالی نباید دیده شود.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فن‌آوری‌های نوین آب‌های جوی افزود: بارورسازی ابرها یک تکنیک اصلاح آب و هوا است که توانایی ابر را برای تولید باران یا برف بهبود می‌بخشد. آب حاصل از این روش به دلیل فرایناینکه بارش را افزایش می‌دهیم بسیار ارزشمند است.

جوادیان‌زاده با اشاره به هزینه بالای این فرایند گفت: موادی که در باروری ابرها استفاده می‌شود مثل نمک ، یخ خشک ، اوره یا یدور نقره هستند که دراین میان به دلیل وجود نقره در این فرایند در کنار هزینه پرواز هزینه این عملیات بالاست.

وی با بیان اینکه بارورسازی ابر نسبت به شیرین‌سازی آب هزینه کمتری دارد عنوان کرد: می‌توان پروژه‌های انجام‌شده در دنیا را مبنای تصمیم گیری قرار داد و اکنون به ازای یک هزار مترمربع 22 دلار هزینه باروری ابرهاست.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فن‌آوری‌های نوین آب‌های جوی خاطرنشان کرد: این روش در سال‌های پربارش به کمک ما می‌آید تا در سال‌های کم بارش آب کافی داشته‌باشیم.

