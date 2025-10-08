اعلام قیمت طلا و سکه ١۶ مهر ماه ١۴٠۴
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ١۶ مهر ماه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ١۶ مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا هزار و ٣٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٩٧٧ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ۴٢۴ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ١١٨ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ۶٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید.